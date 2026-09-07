Δημόσιοι υπάλληλοι: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ και αυξήσεις έως 80 ευρώ – Το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων

Δύο νέες παρεμβάσεις στις αποδοχές περίπου 720.000 δημοσίων υπαλλήλων ενεργοποιούνται από το 2027, με το οικονομικό επιτελείο σήμερα (7.9.2026) να εξειδικεύει τα σχετικά μέτρα της ΔΕΘ, και συγκεκριμένα τη θέσπιση μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά και τη νέα οριζόντια αναπροσαρμογή των βασικών μισθών.

Οι μισθολογικές αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους θα γίνουν σε δύο στάδια, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028, με τη συνολική αύξηση να φτάνει έως τα 80 ευρώ μικτά τον μήνα, ενώ από τον Δεκέμβριο 2027 θα δουν στον λογαριασμό τους το επίδομα Χριστουγέννων, το οποίο θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.

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Το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ θα καταβληθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2027 και θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Το ποσό είναι μικτό και όχι καθαρό. Θα υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και στη φορολογία, με αποτέλεσμα το καθαρό ποσό να διαφέρει ανάλογα με τις αποδοχές και τα προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε υπαλλήλου.

Το επίδομα θα υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές. Δεν αποτελεί πλήρη επαναφορά του 13ου μισθού, αλλά μία σταθερή ετήσια χριστουγεννιάτικη ενίσχυση συγκεκριμένου ύψους.

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Αυξήσεις σε δύο στάδια

Ο βασικός μισθός στο Δημόσιο θα ακολουθήσει τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Η πρώτη αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2027 και η δεύτερη τον Ιανουάριο του 2028. Η συνολική οριζόντια αύξηση έως τον Ιανουάριο του 2028 υπολογίζεται σε 80 ευρώ μικτά τον μήνα.

Η ακριβής κατανομή του ποσού ανάμεσα στις δύο αυξήσεις θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τον κατώτατο μισθό.

Παραδείγματα

Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και σημερινές καθαρές αποδοχές 1.447 ευρώ, υπολογίζεται ότι θα έχει:

• Καθαρό ετήσιο όφελος 562 ευρώ μέσα στο 2027.

• Επιπλέον όφελος 402 ευρώ μετά τη δεύτερη αύξηση.

• Συνολικό ετήσιο όφελος 964 ευρώ το 2028 σε σχέση με τις σημερινές αποδοχές.

Δημόσιος υπάλληλος 29 ετών, χωρίς παιδιά, με μικτό μισθό 1.500 ευρώ και σημερινές καθαρές αποδοχές 1.123 ευρώ, υπολογίζεται ότι θα λάβει το 2027 συνολικά 609 ευρώ καθαρά επιπλέον:

• Περίπου 354 ευρώ καθαρά από το επίδομα Χριστουγέννων.

• Περίπου 255 ευρώ από την πρώτη μισθολογική αύξηση για τους εννέα μήνες Απριλίου–Δεκεμβρίου.

• Το 2028 το συνολικό ετήσιο όφελος σε σχέση με σήμερα εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1.033 ευρώ.

Υπάλληλος 55 ετών χωρίς παιδιά, με μικτό μισθό 3.000 ευρώ και καθαρές αποδοχές 1.956 ευρώ, υπολογίζεται ότι θα έχει όφελος περίπου 495 ευρώ το 2027 και 841 ευρώ σε ετήσια βάση το 2028.

Μεγαλύτερη ενίσχυση για τους τρίτεκνους

Οι δημόσιοι υπάλληλοι με τρία εξαρτώμενα παιδιά θα συνδυάσουν τις μισθολογικές αυξήσεις και το επίδομα Χριστουγέννων με τον μηδενικό φορολογικό συντελεστή για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος.

Στο παράδειγμα τρίτεκνου υπαλλήλου 49 ετών, με μικτό μισθό 2.500 ευρώ και σημερινές καθαρές αποδοχές 1.832 ευρώ, το συνολικό καθαρό όφελος για το 2027 υπολογίζεται σε 1.944 ευρώ:

• 311 ευρώ καθαρά από το επίδομα Χριστουγέννων.

• 280 ευρώ από την πρώτη αύξηση του βασικού μισθού.

• 1.353 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Το χρονοδιάγραμμα

• Ιανουάριος 2027: Εφαρμογή του μηδενικού φορολογικού συντελεστή για τους τρίτεκνους.

• Απρίλιος 2027: Πρώτη οριζόντια αύξηση του βασικού μισθού στο Δημόσιο.

• Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή του επιδόματος Χριστουγέννων των 500 ευρώ μικτά.

• Ιανουάριος 2028: Δεύτερη μισθολογική αύξηση, ώστε η συνολική ενίσχυση να φτάσει έως τα 80 ευρώ μικτά τον μήνα.

Παράλληλα, γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Περιφέρεια μπορούν, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να λάβουν επιστροφή έως δύο ενοικίων τον χρόνο.