Μείωση φόρων για ελεύθερους επαγγελματίες και ενίσχυση εισοδημάτων για αγρότες, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους

Στην εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 90ής ΔΕΘ προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Κυριάκο Πιερρακάκη αναλύοντας ανά κατηγορία κοινωνικής ομάδας τι σημαίνουν οι εξαγγελίες που ενσωματώνονται στο πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος, ανέλυσαν ένα προς ένα τα μέτρα και απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέντευξη τύπου, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλύθηκαν τα μέτρα που ήδη έχουν θεσμοθετηθεί και δεν έχουν ακόμη αποδοθεί, με δημοσιονομικό κόστος 940 εκατ. ευρώ για το 2026 και 2,8 δισ. ευρώ το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 5,4 δισ. ευρώ έως το 2030.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε, όπως και οι επενδύσεις κι αυτός είναι ο λόγος που η κυβέρνηση είναι σε θέση να προσφέρει ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισ. ευρώ που αγγίζει μεγάλη μερίδα πολιτών. Αυτό συνιστά δικαιοσύνη και ενσυναίσθηση, όπως είπε εστιάζοντας σε 4 πυλώνες πολιτικής της κυβέρνησης.

ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων (ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων, αγροτών, ατόμων με αναπηρία)

για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων (ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων, αγροτών, ατόμων με αναπηρία) ενίσχυση των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων

κοινωνική πολιτική με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία και

με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία και ενίσχυση ενεργειακής αυτονομίας και μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Ειδικότερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καταργούνται οι προσαυξήσεις στον υπολογισμό του ελάχιστου εισοδήματος. Προωθείται η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες ισχύει από το φορολογικό έτος 2026 (δηλώσεις 2027). Ισχύει επίσης επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

Προωθείται επίσης μείωση προκαταβολής φόρου ατομικών επιχειρήσεων από το 55% στο 50% από το φορολογικό έτος 2027 (δηλώσεις 2028).

Αγρότες

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος. Προωθείται μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους, σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026. Μειώσεις φόρου θα δουν περίπου 47.000 από τους 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ.

Συνταξιούχοι

Προωθείται μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και η διεύρυνση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών από τον Νοέμβριο 2026. Δίνονται καθαρά επιπλέον 400 ευρώ στήριξη σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Θα λαμβάνουν την ενίσχυση επιπλέον 270.000 δικαιούχοι, συνολικά 2,2 εκατ. δικαιούχοι. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Προωθείται αύξηση μισθών δημοσίων υπαλλήλων βάσει αύξησης κατώτατου. Σηματοδοτεί την αύξηση του μισθού κατά 80 ευρώ μηνιαίως μικτά έως τον Ιανουάριο του 2028.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους προωθείται επίσης ενίσχυση 500 ευρώ μικτά ως επίδομα Χριστουγέννων από το 2027.

Παράλληλα, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και γιατροί που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια θα λαμβάνουν ετησίως επιστροφή ποσού ίσου με δύο ενοίκια.

Κουμπαράς για κάθε παιδί που γεννιέται

Θέσπιση ειδικού επενδυτικού λογαριασμού όπου οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη κατά τα πρώτα δύο έτη από τη γέννησή τους, όπου η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό το ποσό που βάζει κάθε χρόνο ο γονέας και μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως, μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε έμφαση σε τέτοιες παρεμβάσεις όπως ο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Πρόκειται για μέτρο που σηματοδοτεί αλλαγή νοοτροπίας, ώστε η οικογένεια να χτίζει το μέλλον των παιδιών της. Η Πολιτεία θα καταθέτει κάθε χρόνο ισόποσο κεφάλαιο με την οικογένεια, με ετήσιο όριο κεφαλαίου 1.200 ευρώ, με αύξηση 10% του ορίου κάθε πενταετία. «Στόχος είναι να ξαναβρούμε την κουλτούρα της αποταμίευσης που υπήρχε παλαιότερα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης.

Πρακτικά, τα συνολικά κεφάλαια που θα έχουν κατατεθεί το 2044, με αφετηρία το 2027, θα είναι 49.304 ευρώ, με ίση συμμετοχή οικογένειας και Πολιτείας. Το τελικό ποσό με ετήσια απόδοση 7% μπορεί να φτάνει τα 93.173 ευρώ.

Σε άλλα μέτρα, έμφαση δόθηκε:

στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο 2027 για τον ιδιωτικό τομέα,

από τον Απρίλιο 2027 για τον ιδιωτικό τομέα, στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ξεκινώντας από την Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη,

ξεκινώντας από την Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, στη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 και τη σταδιακή μείωση κατά 5% ετησίως της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2028 ώστε από 80% σήμερα σταδιακά να μειωθεί στο 50%,

από το 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 και τη σταδιακή μείωση κατά 5% ετησίως της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2028 ώστε από 80% σήμερα σταδιακά να μειωθεί στο 50%, τη θέσπιση επιταχυνόμενων αποσβέσεων σε 6 έτη, από 10 έτη που ισχύει σήμερα, για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων,

σε 6 έτη, από 10 έτη που ισχύει σήμερα, για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων, την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων ,

, την κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία και

και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία και την αύξηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με νέες επενδύσεις που θα συντελέσουν μεταξύ άλλων και στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Σημαντική ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται τα επόμενα χρόνια, καθώς το επενδυτικό σκέλος του προϋπολογισμού καλείται να καλύψει το κενό που αφήνει η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το 2026 οι συνολικοί πόροι διαμορφώνονται στα 16,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 7,2 δισ. ευρώ προέρχονται από το ΤΑΑ. Από το 2027 αυξάνονται σταδιακά τα όρια του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ, με το σύνολο να ανέρχεται σε 11 δισ. ευρώ το 2027, 12,2 δισ. το 2028, 13,2 δισ. το 2029 και 14,2 δισ. ευρώ το 2030, στηρίζοντας επενδύσεις και αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε υποδομές, πράσινη μετάβαση, ψηφιακά έργα και περιφερειακή ανάπτυξη.

Αύξηση εισοδήματος

Ο Θάνος Πετραλιάς, ανέλυσε περαιτέρω τα μέτρα τονίζοντας ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα μέτρα σηματοδοτούν μείωση φόρου 572 εκατ. ευρώ την ώρα που τα φορολογικά έσοδα από την εν λόγω ομάδα κυμαίνονται στα 2 δισ. ευρώ.