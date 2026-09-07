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Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα – Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι

Από τον e-EΦΚΑ θα καταβληθούν 15 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ
Full set of banknotes of euro isolated on white
Φωτογραφία iStock
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Το χρηματικό ποσό των 38.020.000 ευρώ θα καταθέσει στους λογαριασμούς δικαιούχων αυτή την εβδομάδα ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ πρόκειται να καταθέσουν το παραπάνω ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμού 69.800 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα (7.9.2026) έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με ενημέρωση από του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω καταβολές από e-ΕΦΚΑ και της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι καταβολές του e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ από σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν:

  • 15.000.000 ευρώ σε
  • 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

  • 22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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