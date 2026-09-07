Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα – Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι

Το χρηματικό ποσό των 38.020.000 ευρώ θα καταθέσει στους λογαριασμούς δικαιούχων αυτή την εβδομάδα ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ πρόκειται να καταθέσουν το παραπάνω ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμού 69.800 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα (7.9.2026) έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026.

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Σύμφωνα με ενημέρωση από του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω καταβολές από e-ΕΦΚΑ και της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι καταβολές του e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ από σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν:

15.000.000 ευρώ σε

ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ