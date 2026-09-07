«Σπίτι μου 3»: Δάνεια έως 230.000 ευρώ, αξία κατοικίας έως 300.000 και επιλέξιμη ηλικία έως 55 – Ο πλήρης οδηγός

Με μεγαλύτερο προϋπολογισμό και ύψος δανείων, αυξημένα ηλικιακά και εισοδηματικά όρια και δυνατότητα χρηματοδότησης ακριβότερων ακινήτων σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3».

Ο τρίτος κύκλος του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου» θα έχει συνολικό ύψος 2 δισ. ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ο σχεδιασμός, όπως ανακοινώθηκε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προβλέπει την ενεργοποίησή του από τον Ιανουάριο του 2027, με στόχο τη χορήγηση χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων για την αγορά πρώτης κατοικίας.

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Σε σχέση με το «Σπίτι μου 2», διευρύνεται σημαντικά η περίμετρος των δυνητικών δικαιούχων, καθώς αυξάνονται το όριο ηλικίας, η επιτρεπόμενη αξία της κατοικίας και το ανώτατο ποσό του δανείου.

Ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν

Το ηλικιακό εύρος των δικαιούχων διαμορφώνεται από τα 25 έως τα 55 έτη. Το ανώτατο όριο ήταν έως σήμερα τα 50 έτη, επομένως στο νέο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετάσχουν και πολίτες οι οποίοι είχαν μείνει εκτός του προηγούμενου κύκλου λόγω ηλικίας.

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

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• Έως 25.000 ευρώ για άγαμους, διαζευγμένους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς παιδιά.

• Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

• Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 7.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Έτσι, το ανώτατο εισοδηματικό όριο για ένα ζευγάρι διαμορφώνεται στις 42.000 ευρώ με ένα παιδί, στις 49.000 ευρώ με δύο παιδιά και στις 56.000 ευρώ με τρία παιδιά.

Για μία μονογονεϊκή οικογένεια το όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ με ένα παιδί, 46.000 ευρώ με δύο παιδιά και 53.000 ευρώ με τρία παιδιά.

Δάνειο έως 230.000 ευρώ

Το ανώτατο ύψος του δανείου αυξάνεται από τις 190.000 στις 230.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση θα μπορεί να καλύπτει έως το 90% της αξίας του επιλέξιμου ακινήτου, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του δανείου από την τράπεζα.

Για παράδειγμα:

• Για κατοικία αξίας 200.000 ευρώ, το δάνειο μπορεί να φτάσει έως τις 180.000 ευρώ.

• Για κατοικία αξίας 250.000 ευρώ, μπορεί να φτάσει έως τις 225.000 ευρώ.

• Για κατοικία αξίας 300.000 ευρώ, ενεργοποιείται το ανώτατο πλαφόν των 230.000 ευρώ, επομένως απαιτούνται τουλάχιστον 70.000 ευρώ ίδια κεφάλαια, πέρα από τα έξοδα της αγοραπωλησίας.

Η τελική χρηματοδότηση θα εξαρτάται και από την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερόμενου. Η ένταξη στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται αυτόματη έγκριση δανείου.

Ακίνητα αξίας έως 300.000 ευρώ

Η ανώτατη επιτρεπόμενη αξία της κατοικίας αυξάνεται από τις 250.000 στις 300.000 ευρώ, προσαρμόζοντας το πρόγραμμα πιο κοντά στις σημερινές τιμές της κτηματαγοράς.

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση των επιτρεπόμενων τετραγωνικών μέτρων για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, σε σχέση με το σημερινό βασικό όριο των 150 τετραγωνικών μέτρων. Το ακριβές νέο πλαφόν δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.