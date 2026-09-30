Αυστηρότερο πλαίσιο για servicers και funds που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια – Τι αλλάζει μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού

Αυστηρότερους όρους για τους servicers και τα funds που διαχειρίζονται «κόκκινα δάνεια» ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης,

Ειδικότερα, ο στόχος των μέτρων που αφορούν το πλαίσιο δραστηριότητας των servicers είναι η προστασία για τον συνεπή οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση.

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Αυτό ανέφερε ο πρωθυπουργός εξηγώντας ότι αν ένας servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε:

η πράξη θα ακυρώνεται,

θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και

ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

Με την ίδια διάταξη, η οποία θα λάβει τη μορφή νόμου στο επόμενο διάστημα, μετατρέπεται μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα σαφές πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες εντός των οποίων υποχρεώνεται να απαντήσει ο servicer με τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης.

Σε αυτήν την πρόταση θεσπίζεται:

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πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει τώρα και

και εάν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν οι τόκοι.

Αυτές οι παρεμβάσεις έρχονται να προστεθούν σε άλλες παρεμβάσεις όπως αυτές για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τις 21 Σεπτεμβρίου μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Με αυτόν τον τρόπο, χιλιάδες δικαιούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους χωρίς το βάρος των προσαυξήσεων.

Σημειώνεται ότι η νέα νομοθετική παρέμβαση αναμένεται μέσα στο φθινόπωρο ενώ ο στόχος είναι να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και η προστασία των οφειλετών, χωρίς να δημιουργηθούν παρενέργειες στις τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής». Εξάλλου, προηγήθηκε ένα μπαράζ καταγγελιών από οφειλέτες για καθυστερήσεις, δυσκολία επικοινωνίας με τις εταιρείες διαχείρισης, ελλιπή εικόνα για το ακριβές ύψος της οφειλής αλλά και προτάσεις για ρυθμίσεις με δόσεις που δεν ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες του δανειολήπτη.