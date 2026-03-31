Χρηστικά

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη 3.000 ανέργων από ευάλωτες ομάδες

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 51,3 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
iStock

Η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων από ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» της ΔΥΠΑ λήγει τη Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου, στις 23:59.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια και στοχεύει στην πρόσληψη ανέργων από τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Ωφελούμενοι

  • Άτομα με Αναπηρία
  • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας
  • Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης
  • Αποφυλακισμένα άτομα
  • Νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
  • Διεμφυλικά πρόσωπα
  • Θύματα εμπορίας ανθρώπων
  • Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ.

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική  οικονομική δραστηριότητα
  • Αναπτυξιακές εταιρίες ΟΤΑ, επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία

Επιδότηση/Διάρκεια υλοποίησης

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 24 μήνες.

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο/η είναι 700 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των

  • ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών
  • εργοδοτικών εισφορών
  • Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα
  • Επιδόματος αδείας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται στα 51,3 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
70
66
55
47
46
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo