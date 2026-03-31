ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη 3.000 ανέργων από ευάλωτες ομάδες

Η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων από ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» της ΔΥΠΑ λήγει τη Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου, στις 23:59.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια και στοχεύει στην πρόσληψη ανέργων από τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Ωφελούμενοι

Άτομα με Αναπηρία

Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας

Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης

Αποφυλακισμένα άτομα

Νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο

Διεμφυλικά πρόσωπα

Θύματα εμπορίας ανθρώπων

Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ.

Δικαιούχοι

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα

Αναπτυξιακές εταιρίες ΟΤΑ, επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία

Επιδότηση/Διάρκεια υλοποίησης

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 24 μήνες.

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο/η είναι 700 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των

ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών

εργοδοτικών εισφορών

Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα

Επιδόματος αδείας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται στα 51,3 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.