ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη 3.000 ανέργων από ευάλωτες ομάδες

Η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων από ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» της ΔΥΠΑ λήγει τη Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου, στις 23:59.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια και στοχεύει στην πρόσληψη ανέργων από τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
Ωφελούμενοι
- Άτομα με Αναπηρία
- Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας
- Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης
- Αποφυλακισμένα άτομα
- Νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
- Διεμφυλικά πρόσωπα
- Θύματα εμπορίας ανθρώπων
- Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ.
Δικαιούχοι
- Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα
- Αναπτυξιακές εταιρίες ΟΤΑ, επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία
Επιδότηση/Διάρκεια υλοποίησης
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 24 μήνες.
Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο/η είναι 700 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των
- ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών
- εργοδοτικών εισφορών
- Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα
- Επιδόματος αδείας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται στα 51,3 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.