ΔΥΠΑ: Προπληρωμή επιδομάτων και δώρου Πάσχα από 2 Απριλίου

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 θα ξεκινήσουν οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Πάσχα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους για την είσπραξη των επιδομάτων και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προπληρωμή αφορά την τακτική επιδότηση ανεργίας, το επίδομα εργασίας, την επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων, καθώς και το Δώρο Πάσχα για επιδοτούμενους ανέργους. Επιπλέον, καλύπτει δικαιούχους ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας και το επίδομα εργασίας.

Σημειώνεται ότι η προπληρωμή των επιδομάτων όσων ανέργων έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα από τις 2 Απριλίου 2026 έως τις 19 Απριλίου 2026, θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

(gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων)