Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

e-ΕΦΚΑ: Αναδρομικά για χρόνο απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση σε 1.068 συνταξιούχους ύψους 2,86 εκατ. ευρώ

Τα εν λόγω ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους
Πραγματοποιείται σήμερα (9.4.2026) από τον e-ΕΦΚΑ, η καταβολή αναδρομικών ποσών που αφορούν στην προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης, μετά τη συνταξιοδότηση, σε 1.068 συνταξιούχους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η συνολική δαπάνη της πληρωμής στους 1.068 συνταξιούχους ανέρχεται σε περίπου 2,86 εκατ. ευρώ.

Τα εν λόγω ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι συνεχίζει με συνέπεια τις ενέργειες εκκαθάρισης και απόδοσης των προβλεπόμενων παροχών προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, με στόχο την ταχύτερη και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo