e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου

Συνολικά θα καταβληθούν 78.618.000 ευρώ σε 103.582 δικαιούχους
Young man holding in hands wallet with euro money. Horizontal composition.
iStock

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 1 έως 5 Σεπτεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (29.8.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 78.618.000 ευρώ σε 103.582 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
  • Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 23 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

