e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 1 έως 5 Σεπτεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (29.8.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 78.618.000 ευρώ σε 103.582 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: