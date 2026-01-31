Χρηστικά

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 2 έως 6 Φεβρουαρίου

Συνολικά θα καταβληθούν συνολικά 74.003.000 ευρώ σε 99.862 δικαιούχους
The Euro Currency Banknotes In A Currency Counting Machine.
iStock

Τον χάρτη των πληρωμών από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (31.1.2026)) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν συνολικά 74.003.000 ευρώ σε 99.862 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 3 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 2 έως 6 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
87
56
52
42
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Μαζικά mail υπενθύμισης από την ΑΑΔΕ: Γιατί 18.000 επιχειρήσεις κινδυνεύουν από 12 Φεβρουαρίου να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια
H ΑΑΔΕ απέστειλε σήμερα e-mail υπενθύμισης, με το οποίο καλεί όσους έχουν καθυστερήσει να σπεύσουν να δηλώσουν τον πάροχο ή τη χρήση των δωρεάν εφαρμογών
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Newsit logo
Newsit logo