e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 2 έως 6 Φεβρουαρίου

Τον χάρτη των πληρωμών από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (31.1.2026)) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν συνολικά 74.003.000 ευρώ σε 99.862 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 5 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από 2 έως 6 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: