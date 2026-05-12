Τιμολόγια ρεύματος: Τί φανερώνει το νέο εργαλείο σύγκρισης προϊόντων της ΡΑΑΕΥ για το συμφέρον του καταναλωτή

Tη δυνατότητα να συγκρίνουν λεπτομερώς ανάμεσα σε διαφορετικά χρώματα τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος δίνει πλέον η ΡΑΑΕΥ στους καταναλωτές, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και τα ευέλικτα σταθερά προϊόντα.

Πρόκειται για το Εργαλείο Στατιστικής Ανάλυσης Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο έβγαλε στον αέρα η ΡΑΑΕΥ και περιλαμβάνει όλα τα τιμολόγια ρεύματος, όπως και μια πληθώρα τρόπων σύγκρισης ανάμεσά τους. Το νέο εργαλείο είναι πολύ πιο λεπτομερές και διεξοδικό σε σχέση με ό,τι υπήρχε προηγουμένως, αν και συνάμα πιο απαιτητικό αφού πρέπει κανείς να γνωρίζει καλά τις διάφορες κατηγορίες και χρεώσεις.

Ενδεικτικά, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει να συγκρίνει προϊόντα για τον τρέχοντα μήνα ή για το σύνολο του έτους με βάση τη συγκεκριμένη κατανάλωσή του. Αντίστοιχα, μπορεί να διαλέξει π.χ. ένα συγκεκριμένο προϊόν και να δει αν συμφέρει συγκριτικά με τον ευρύτερο μέσο όρο των πράσινων, μπλε ή κίτρινων.

Επιπλέον, υπάρχουν ξεχωριστές κατηγορίες που συγκρίνουν τις εκπτώσεις που προσφέρουν οι προμηθευτές, τα πάγια και τις διζωνικές τιμές.

Μάλιστα, η ΡΑΑΕΥ πρόκειται σύντομα να ενσωματώσει στο εργαλείο της και τα δυναμικά ή πορτοκαλί τιμολόγια που μπήκαν πρόσφατα στη ζωή μας και προσφέρουν διαφορετικές χρεώσεις για την κάθε ώρα της ημέρας.

Ποια τιμολόγια συμφέρουν φέτος και ποια όχι

Μια ενδιαφέρουσα σύγκριση είναι ανάμεσα στα ευέλικτα σταθερά προϊόντα, δηλαδή όσα χρεώνουν μια “φιξ” τιμή ανά μήνα μέχρι κάποιο όριο κατανάλωσης, και την κλασική “τριπλέτα” πράσινων-μπλε-κίτρινων.

Όπως προκύπτει, τα περισσότερα ευέλικτα σταθερά τιμολόγια αποδεικνύονται ασύμφορα, καθώς για το μήνα Απρίλιο χαρακτηρίζονταν από υψηλότερη τελική χρέωση ρεύματος σχεδόν σε όλες τις πιθανές καταναλώσεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι τη φετινή χρονιά η φθηνότερη κατηγορία τιμολογίων δεν είναι τα μπλε, αλλά τα κίτρινα-μεταβλητά. Συγκεκριμένα, το εργαλείο της ΡΑΑΕΥ δείχνει μια μέση χρέωση στα 61,19 ευρώ για τα πράσινα, στα 56,89 ευρώ για τα μπλε και στα 54,59 ευρώ για τα κίτρινα.