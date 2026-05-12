Αγρότες: Παράθυρο έως 29 Μαΐου για δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς πρόστιμα

Περιθώριο έως τις 29.5.2026 έχουν συγκεκριμένοι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ για να υποβάλουν δηλώσεις χωρίς κυρώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν ήδη κάνει έως τις 30.4.2026 τη δήλωση μεταβολών για τη μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς.

Το περιθώριο αφορά τους αγρότες που άλλαξαν φορολογικό καθεστώς από την 1.1.2026. Πρόκειται για παραγωγούς του ειδικού καθεστώτος οι οποίοι υποχρεώθηκαν να περάσουν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ επειδή ξεπέρασαν το όριο των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις. Για αυτούς, η ΑΑΔΕ δέχεται ότι οι σχετικές δηλώσεις ΦΠΑ μπορούν να υποβληθούν έως τις 29 Μαΐου χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

«Κλειδί» είναι η προηγούμενη δήλωση μεταβολών. Για να ισχύσει η μη επιβολή κυρώσεων, ο αγρότης πρέπει να είχε υποβάλει έως και τις 30.4.2026 το αίτημα μετάταξης από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Αν αυτό το βήμα δεν έχει γίνει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, το παράθυρο της 29ης Μαΐου δεν λειτουργεί ως γενική παράταση για όλους.

Η ρύθμιση καλύπτει δηλώσεις ΦΠΑ που συνδέονται με την υποχρεωτική μετάταξη λόγω επιδοτήσεων. Στην πράξη, αφορά περιπτώσεις όπου η αλλαγή καθεστώτος δημιούργησε υποχρεώσεις που έπρεπε να τακτοποιηθούν, όπως δηλώσεις ΦΠΑ για τις πρώτες μηνιαίες φορολογικές περιόδους του 2026, δήλωση αποθεμάτων μετάταξης ή και ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, εφόσον υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

Για δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος προς καταβολή, η 29η Μαΐου δεν είναι μόνο ημερομηνία υποβολής. Είναι και καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου χωρίς κυρώσεις για το σύνολο του ποσού που οφείλεται από τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η εμπρόθεσμη υποβολή χωρίς την αντίστοιχη πληρωμή δεν αρκεί για να κλείσει το θέμα χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο τι δεν καλύπτει η ρύθμιση. Η προθεσμία της 29ης Μαΐου δεν αφορά τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που υποχρεώνονται σε μετάταξη στο κανονικό καθεστώς επειδή ξεπέρασαν το 2025 το όριο των 15.000 ευρώ από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών. Για αυτούς ισχύει διαφορετική βάση υποχρέωσης και δεν εντάσσονται στο συγκεκριμένο περιθώριο.