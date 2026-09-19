e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου

Την ερχόμενη εβδομάδα e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) θα καταβάλουν σε δικαιούχους συνολικό ποσό άνω των 1 δισ. ευρώ.

Κατά την περίοδο 21 έως 25 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ σε 2.712.497 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

Στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για πληρωμή παροχών

θα καταβληθούν σε για πληρωμή παροχών Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026

θα καταβληθούν σε για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 Από τις 21 έως 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές: