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e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου

Αναμένεται να καταβληθούν συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ σε 2.712.497 δικαιούχους
close-up view of hands taking money out of a wallet, spending cash concept
Φωτογραφία iStock
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Την ερχόμενη εβδομάδα e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) θα καταβάλουν σε δικαιούχους συνολικό ποσό άνω των 1 δισ. ευρώ.

Κατά την περίοδο 21 έως 25 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ σε 2.712.497 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:
  • Στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για πληρωμή παροχών
  • Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026
  • Από τις 21 έως 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
  1. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:
  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
  • 1.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
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