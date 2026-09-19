Συντάξεις: Οι ονομαστικές αυξήσεις 2,6% «ψαλιδίζονται» από την Εφορία – Τα καθαρά «στην τσέπη» με παραδείγματα

Χαμηλότερες από τις ονομαστικές θα είναι οι τελικές αυξήσεις που θα πάρουν «στο χέρι» χιλιάδες συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2027, εξαιτίας της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας με την οποία θα υπολογιστεί η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Μέρος από τις αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι στις ονομαστικές μικτές αποδοχές τους θα παρακρατηθεί από την Εφορία με αποτέλεσμα τα τελικά ποσά αυξήσεων, επί των καθαρών αποδοχών, να είναι χαμηλότερα.

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Αν και το τρέχον σενάριο εισοδηματικής πολιτικής προβλέπει ονομαστική αύξηση 2,6% στα μικτά ποσά, τα καθαρά ποσά των συντάξεων για μεγάλο αριθμό δικαιούχων θα αυξηθούν λιγότερο. Το αφορολόγητο όριο εισοδήματος και τα λοιπά εισοδηματικά κλιμάκια στην φορολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα παραμείνουν αμετάβλητα, δηλαδή δεν θα αναπροσαρμοστούν με βάση το ποσοστό της ετήσιας αύξησης του τιμαρίθμου (δεν θα τιμαριθμοποιηθούν).

Οι κρατήσεις

Καθώς οι κρατήσεις για περίθαλψη αυξάνονται παράλληλα με τα μικτά ποσά, τα φορολογητέα ποσά των συντάξεων –αυτά τα οποία απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για περίθαλψη– λόγω των αυξήσεων που θα λάβουν θα ανέλθουν σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια όπου οι συντελεστές φόρου είναι πολύ μεγαλύτεροι. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις στις οποίες τα σημερινά ποσά συντάξεων, τα οποία απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για περίθαλψη, βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο όριο θα ανέβουν πάνω από το όριο αυτό, λόγω της ονομαστικής αύξησης που θα λάβουν, και θα υπαχθούν για πρώτη φορά σε μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος.

Το αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών θα είναι ένα μέρος της ονομαστικής αύξησης των συντάξεων να μην φθάσει ποτέ στα χέρια των δικαιούχων αλλά να επιστρέψει στα ταμεία του κράτους μέσω της Εφορίας, με το πραγματικό ποσοστό αύξησης στην τσέπη να υποχωρεί σε σχέση με το ονομαστικό 2,6%.

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Πώς «ψαλιδίζονται» τις αυξήσεις στα καθαρά

Ειδικότερα, στους χαμηλοσυνταξιούχους, όπου η μηνιαία σύνταξη αναγόμενη σε ετήσιο εισόδημα παραμένει σήμερα κάτω από το αφορολόγητο όριο των 8.632 ευρώ, δηλαδή κάτω από το επίπεδο των 720 ευρώ περίπου μηνιαίως η ονομαστική αύξηση στο μικτό ποσό περνάει σχεδόν αυτούσια και στο καθαρό ποσό.

Ωστόσο, για όσους συνταξιούχους κινούνται πάνω από τη «ζώνη» των 720 ευρώ το μήνα, η φορολογική επιβάρυνση που έχει τη μορφή της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος ενεργοποιείται και αυξάνεται εκθετικά, περιορίζοντας το τελικό κέρδος, δηλαδή την αύξηση στο καθαρό ποσό.

Στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά χαρακτηριστικά παραδείγματα, που αποτυπώνουν:

τη διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική αύξηση επί των μικτών ποσών των συντάξεων και στα πραγματικά καθαρά ποσά αυξήσεων που θα πάρουν τελικά «στο χέρι» οι συνταξιούχοι, καθώς και

τα τελικά ποσοστά αύξησης επί των καθαρών ποσών.

Μικτή σύνταξη(έως 31/12/2026) Καθαρή σύνταξη(έως 31/12/2026) Νέα μικτή σύνταξη (από 1/1/2027 με αύξηση 2,6%) Αύξηση στη μικτή σύνταξη Νέα καθαρή σύνταξη (από 1/1/2027) Αύξηση στην καθαρή σύνταξη Ποσοστό αύξησης καθαρής σύνταξης 600 € 564,00 € 615,60 € +15,60 € 578,66 € +14,66 € +2,60% 645 € 606,30 € 661,77 € +16,77 € 622,06 € +15,76 € +2,60% 735 € 690,90 € 754,11 € +19,11 € 708,86 € +17,96 € +2,60% 780 € 731,96 € 800,28 € +20,28 € 749,31 € +17,35 € +2,37% 870 € 808,95 € 892,62 € +22,62 € 828,30 € +19,35 € +2,39% 915 € 844,50 € 938,79 € +23,79 € 862,39 € +17,89 € +2,12% 960 € 878,34 € 984,96 € +24,96 € 897,11 € +18,77 € +2,14% 1.050 € 946,02 € 1.077,30 € +27,30 € 966,29 € +20,28 € +2,14% 1.140 € 1.012,26 € 1.169,64 € +29,64 € 1.033,99 € +21,73 € +2,15% 1.185 € 1.045,26 € 1.215,81 € +30,81 € 1.067,85 € +22,59 € +2,16% 1.230 € 1.078,25 € 1.262,98 € +31,98 € 1.101,70 € +23,45 € +2,17% 1.275 € 1.111,25 € 1.308,15 € +33,15 € 1.135,55 € +24,31 € +2,19%

Εν τέλει, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η μη τιμαριθμοποίηση του αφορολογήτου ορίου των 8.632 ευρώ και των λοιπών φορολογικών κλιμακίων θα έχει ως συνέπεια το ποσοστό της ονομαστικής αύξησης των αποδοχών να μην περάσει στο σύνολό του στα χέρια των δικαιούχων.