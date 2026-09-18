ΔΥΠΑ: Πρόσκληση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Oι προθεσμίες και ποιες θέσεις αφορούν οι προσλήψεις

Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας και το ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, κάλεσμα στα ενταγμένα μέλη του μητρώου εκπαιδευτικών για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης απευθύνει η ΔΥΠΑ, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση προτίμησης σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2026-2027.

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Δικαίωμα υποβολής έχουν αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω μητρώου.

Οι προσλήψεις αφορούν:

Θέσεις προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός διδακτικού έτους

Σκοπός είναι η κάλυψη των αναγκών των Σχολών ΑμεΑ της ΔΥΠΑ.

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Τρόπος υποβολής

Οι προθεσμίες υποβολής είναι από την Παρασκευή 18.9.2026, στις 12:00, έως τη Δευτέρα 21.9.2026, στις 23:59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση:https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa ή εναλλακτικά: https://vet.dypa.gov.gr/dypa-calendar-front/

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι στο gov.gr είναι:

→ Εκπαίδευση

→ Επαγγελματίες Εκπαίδευσης

→ Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr