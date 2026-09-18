Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

ΔΥΠΑ: Πρόσκληση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Oι προθεσμίες και ποιες θέσεις αφορούν οι προσλήψεις

Από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 έως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι
Rear view of mature teacher talking to his student during lecture at university classroom.
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας και το ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, κάλεσμα στα ενταγμένα μέλη του μητρώου εκπαιδευτικών για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης απευθύνει η ΔΥΠΑ, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση προτίμησης σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2026-2027.

Δικαίωμα υποβολής έχουν αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω μητρώου.

Οι προσλήψεις αφορούν:

  • Θέσεις προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου
  • Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός διδακτικού έτους

Σκοπός είναι η κάλυψη των αναγκών των Σχολών ΑμεΑ της ΔΥΠΑ.

Τρόπος υποβολής

Οι προθεσμίες υποβολής είναι από την Παρασκευή 18.9.2026, στις 12:00, έως τη Δευτέρα 21.9.2026, στις 23:59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση:https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa ή εναλλακτικά: https://vet.dypa.gov.gr/dypa-calendar-front/

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι στο gov.gr είναι:

   → Εκπαίδευση

   → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης

   → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
143
110
107
82
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo