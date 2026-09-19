Λογαριασμοί ρεύματος: Μόνιμη μείωση με μικρά φωτοβολταϊκά για αυτοκατανάλωση – Νέο ρεκόρ παραγωγής

Νέα ώθηση στην αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δίνει η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας(ΥΠΕΝ), με την οποία απλοποιούνται οι διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκών, με μπαταρία ή χωρίς.

Ανάχωμα στην αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί η νέα αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων που εγκαθίστανται σε ταράτσες και μπαλκόνια, σε μια περίοδο που οι μικροί σταθμοί παραγωγής ενέργειας καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Με τον τρόπο αυτό δίνουν μια ανάσα στους πολίτες έπειτα από την αύξηση των τιμών του ρεύματος λόγω της εκτόξευσης των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου, η οποία θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν δεν υπήρχαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

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Για πρώτη φορά στην ιστορία, η ηλιακή ενέργεια κάλυψε το ένα τέταρτο της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του οίκου Ember.

Όσον αφορά την Ελλάδα, τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν τον Ιούνιο το 31,6 % της συνολικής παραγωγής (1456,5 γιγαβατώρες επί συνόλου 4608,6), ενώ στο εξάμηνο ο ήλιος κάλυψε μόλις το 21%. Επιπλέον, αν συνυπολογίσει κανείς και τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, το μερίδιο των φωτοβολταϊκών ανεβαίνει για τον Ιούνιο κοντά στο 34% και για το εξάμηνο στο 25,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Green Tank.

Το νέο πλαίσιο

Τα 15 σημαντικότερα σημεία του νέου πλαισίου που θεσπίστηκε με απόφαση του ΥΠΕΝ όπως κωδικοποιούνται από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) είναι:

Καθορίζονται οι ροές για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων και την διενέργεια όλων των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ αυτοκαταναλωτή-Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ)-προμηθευτή. Αντίστοιχη πρόβλεψη γίνεται και σε περίπτωση που αντί για ΦοΣΕ, ο σταθμός εκπροσωπείται από τον ΔΑΠΕΕΠ ή από τον ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ. Καταργείται η πρόβλεψη στον ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό για τριμερή σύμβαση μεταξύ αυτοκαταναλωτή-προμηθευτή-ΦοΣΕ, και προβλέπονται διακριτά δύο διμερείς συμβάσεις (αυτοκαταναλωτή-προμηθευτή και αυτοκαταναλωτή-ΦοΣΕ). Πιο συγκεκριμένα, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), προβλέπονται διακριτά δύο διμερείς συμβάσεις (αυτοκαταναλωτή-προμηθευτή και αυτοκαταναλωτή-ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ). Καταργείται η πρόβλεψη στον ταυτοχρονισμένο και εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό για το Πρόγραμμα “Οικιακών Φωτοβολταϊκών έως 10,8 kW” για τριμερή σύμβαση μεταξύ αυτοκαταναλωτή-προμηθευτή-ΔΑΠΕΕΠ και προβλέπεται μια διμερής σύμβαση μεταξύ (αυτοκαταναλωτή-προμηθευτή). Αποσαφηνίζεται ότι στο πρόγραμμα “Οικιακών Φωτοβολταϊκών έως 10,8 kW” εντάσσονται οι καταναλωτές που έχουν παροχή οικιακής χρήσης, ανεξαρτήτως αν είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ορίζεται ότι για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα και κοινωφελή ιδρύματα, η χρηματική αξία για το σύνολο της πλεονάζουσας ενέργειας των σταθμών πιστώνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της παροχής κατανάλωσης προς συμψηφισμό, όπως και στους οικιακούς αυτοκαταναλωτές. Αποσαφηνίζεται ότι η αποζημίωση του αυτοκαταναλωτή για την περίσσεια ενέργειας γίνεται με βάση τις τιμές της Αγοράς Επόμενης Ημέρας ή βάσει της Ειδικής Τιμής Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών Α.Π.Ε. Επεκτείνεται ο ορισμός περί εφαρμογής της συλλογικής αυτοκατανάλωσης σε καταναλωτές που βρίσκονται εντός συγκροτήματος κατοικιών, σε συμμόρφωση με τον ορισμό που υπάρχει στον νόμο. Αποσαφήνιση δίνεται για την συλλογική αυτοκατανάλωση ότι τα έσοδα από την πλεονάζουσα ενέργεια καταβάλλονται στους λογαριασμούς των αυτοκαταναλωτών και όχι στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Πρόβλεψη για εκπροσώπηση των σταθμών αυτοκατανάλωσης, οι οποίοι εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο αλλά δεν επιθυμούν να αποζημιωθούν για αυτή, από τον ΔΑΠΕΕΠ ή τον ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ αντί από ΦοΣΕ, και πίστωση τυχόν εσόδων των σταθμών στον ΕΛΑΠΕ. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις σταθμών, προβλέπεται επίσης να μην συνάπτεται σύμβαση ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού ή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, αλλά απαιτείται μόνο η εγγραφή στο Μητρώο του ΔΑΠΕΕΠ ή του ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ. Πρόβλεψη για σταθμούς αυτοκατανάλωσης που προσθέτουν συστήματα αποθήκευσης:

για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα , το σύστημα αποθήκευσης φορτίζει από το φωτοβολταϊκό και, εφόσον δεν εγχέει ενέργεια στο δίκτυο, μπορεί να απορροφά ενέργεια και από το δίκτυο.

, το σύστημα αποθήκευσης φορτίζει από το φωτοβολταϊκό και, εφόσον δεν εγχέει ενέργεια στο δίκτυο, μπορεί να απορροφά ενέργεια και από το δίκτυο. για τα ΜΔΝ, το σύστημα αποθήκευσης δεν ανταλλάσσει ενέργεια με το Δίκτυο ΜΔΝ (δεν απορροφά και δεν εγχέει ενέργεια).

Πρόβλεψη για εφαρμογή αυτοκατανάλωσης από σταθμούς αποθήκευσης χωρίς έγχυση και ειδικότερα:

Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης από φυσικά και νομικά πρόσωπα .

. Η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμούς αποθήκευσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 100% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής κατανάλωσης .

. Προβλέπεται για την εγκατάσταση του σταθμού αποθήκευσης, να γίνεται επαύξηση της παροχής (εφόσον δεν αρκεί η υφιστάμενη παροχή κατανάλωσης), να εγκατασταθεί αισθητήρας κατεύθυνσης και σύστημα τηλεμέτρησης .

(εφόσον δεν αρκεί η υφιστάμενη παροχή κατανάλωσης), . Επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η συμμετοχή της παροχής που εγκαθιστά σταθμό αποθήκευσης και σε άλλα συστήματα αυτοκατανάλωσης.