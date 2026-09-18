Παράταση από τη ΔΥΠΑ για αιτήσεις αμειβόμενης μαθητείας σε επτά σχολές τουρισμού και φιλοξενίας

Έως τις 18 Οκτωβρίου παρατείνονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις επτά ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ στον τουρισμό και τη φιλοξενία

Πιο συγκεκριμένα, παρατείνονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητευομένων στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μια από τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον τουρισμό και τη φιλοξενία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ειδικότητες αφορούν:

Υπαλλήλους υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

Τεχνίτες μαγειρικής τέχνης

Τεχνίτες επισιτισμού

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 18.9.2026 και ώρα 23:59.

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα εγγραφής στην α΄ τάξη έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών. Για την ειδικότητα «υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου» απαιτείται επιπλέον πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών, επιπέδου Β2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με κωδικούς TAXISnet, μέσω του gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tes-dypa

Διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον ψηφιακό σύμβουλο DYPA_GO, ο οποίος παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση ανάλογα με τις ανάγκες τους. Είναι διαθέσιμος στην παραπάνω υπηρεσία του gov.gr και στην ιστοσελίδα https://schools.dypa.gov.gr/

Οι ΠΕΠΑΣ Μαθητείας λειτουργούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, το Ηράκλειο, τη Μυτιλήνη, την Πάτρα και τη Ρόδο και εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Η θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση στη σχολή συνδυάζεται με μάθηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ώστε οι μαθητευόμενοι να αποκτούν γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία.

Το πρόγραμμα μάθησης στη σχολή πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο. Η μαθητεία σε εργασιακό χώρο γίνεται από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, με οκτάωρη ημερήσια απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Αμοιβή

Κατά τη μαθητεία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι μαθητευόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο με το 95% του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη δηλαδή 41,09 € × 95% = 39,04 ευρώ.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν ανά ΠΕΠΑΣ το σχολικό έτος 2026-2027 είναι:

Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης και Ρόδος : Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού

: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού Μυτιλήνη και Πάτρα : Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού

: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού Θεσσαλονίκη : Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου Κέρκυρα: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Προνόμια

Οι μαθητευόμενοι των ΠΕΠΑΣ:

συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, με αμοιβή και ασφάλιση

φοιτούν σε σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και λαμβάνουν δωρεάν βιβλία και βοηθήματα

εκπαιδεύονται από έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις

δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες, με αποδοχές

δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=peiramatikes-skholes-epas-dypa&tab2=ekpaidefomenoi-stis-peiramatikes-epas-mathitias&tab3=