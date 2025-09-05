e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 5 έως 12 Σεπτεμβρίου, από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (29.8.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 65.885.000 ευρώ σε 65.951 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ

Από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές