e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιούς πληρώνουν αυτή την εβδομάδα, 14 έως 18 Σεπτεμβρίου

Στα 65.037.607,92 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που θα κατατεθεί αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το παραπάνω ποσό θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 64.261 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα (14.9.2026) έως την Παρασκευή (18.9.2026), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

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Οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

Στις 14 Σεπτεμβρίου 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ. Από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι καταβολές από την ΔΥΠΑ

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: