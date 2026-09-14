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e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιούς πληρώνουν αυτή την εβδομάδα, 14 έως 18 Σεπτεμβρίου

Θα καταβληθούν 65 εκατ. ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 64.261 δικαιούχων
Full set of banknotes of euro isolated on white
Φωτογραφία iStock
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Στα 65.037.607,92 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που θα κατατεθεί αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το παραπάνω ποσό θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 64.261 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα (14.9.2026) έως την Παρασκευή (18.9.2026), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

  • Στις 14 Σεπτεμβρίου 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • Από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι καταβολές από την ΔΥΠΑ

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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