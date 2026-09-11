Ενοίκια: Τρενάρει η υποχρεωτική καταβολή μέσω τραπεζών λόγω ΜΙΔΑ

Μετατίθεται η υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω τραπεζών -που είχε οριστεί από την 1η Οκτωβρίου-, λόγω της σημαντικής καθυστέρησης λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) όπου θα τηρείται ο ηλεκτρονικός φάκελος του κάθε ακινήτου.

Το μητρώο ΜΙΔΑ ήταν προγραμματισμένο να τεθεί σε εφαρμογή το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ωστόσο η έναρξή του μετατέθηκε για το καλοκαίρι και εντέλει αναμένεται να πάρει νέα παράταση για να λειτουργήσει αργότερα φέτος παρασύροντας έτσι και το νέο καθεστώς ηλεκτρονικής πληρωμής των ενοικίων.

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Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, στο Μητρώο θα καταχωρίζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους καταβάλλονται τα ενοίκια, προκειμένου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να προχωρά στις απαραίτητες διασταυρώσεις.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο ψηφιακό εργαλείο για τη διασταύρωση στοιχείων και τον εντοπισμό αδήλωτων ή υποδηλωμένων εισοδημάτων από ακίνητα.

6μηνη παράταση ζητούν οι ιδιοκτήτες

Για το θέμα οι ιδιοκτήτες ακινήτων, μέσω της ΠΟΜΙΔΑ, έχουν ζητήσει εξάμηνη παράταση της υποχρεωτικής καταβολής ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών μετά την πλήρη λειτουργία του μητρώου ΜΙΔΑ. Θεωρούν ότι δεν έχει καταστεί δυνατό να καταχωρηθούν τα στοιχεία στο ΜΙΔΑ και δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση η οποία θα εξειδικεύει το πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής απόφασης, θα διασαφηνίζει πιθανές εξαιρέσεις και θα διευκρινίζει τον τρόπο είσπραξης της επιστροφής από πληρεξούσιους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων ή τρίτα πρόσωπα.

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Μεταξύ άλλων, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να εξαιρεθούν:

τα μισθώματα έως 500 ευρώ τον μήνα ,

, οι μισθώσεις μεταξύ συμβαλλομένων άνω των 70 ετών ,

, οι περιπτώσεις στις οποίες το ενοίκιο έχει ήδη προκαταβληθεί ,

, μισθώματα που έχουν κατασχεθεί ή εκχωρηθεί σε τρίτους έναντι οφειλής και

σε τρίτους έναντι οφειλής και για ποσά που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον η συγκεκριμένη καταβολή δεν αναγνωριστεί ρητά ως αποδεκτός τρόπος πληρωμής.

Οι καθυστερήσεις

Η σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, οδηγεί, όπως φαίνεται, σε νέα παράταση της μεταρρύθμισης. Η καθυστέρηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διαλειτουργικότητα του συστήματος που απαιτεί την ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογίας που θα είναι σε θέση να κάνουν την αυτόματη αντιστοίχιση του 11ψήφιου ΑΤΑΚ (από το Ε9 της Εφορίας) με τον 12ψήφιο ΚΑΕΚ (από το Κτηματολόγιο), καθώς και την διασύνδεση με τα δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ.

Σε εκατομμύρια ακίνητα τα δεδομένα αποκλίνουν, τα τετραγωνικά μέτρα που δηλώνονται στο Ε9 διαφέρουν από εκείνα του Κτηματολογίου ή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Επιπλέον δυσκολίες ανέδειξε η υποχρέωση να δηλώνονται στο ΜΙΔΑ και τα μισθωμένα αγροτεμάχια για να διασταυρώνονται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ).