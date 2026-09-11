Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά στις 18.00 η πλατφόρμα – Τι ισχύει για τις πληρωμές

Κλειστή θα είναι από σήμερα (11/09) στις 18.00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21.
Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού και δεν θα είναι εφικτή η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων το προσεχές διάστημα.
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η προσωρινή διακοπή θα έχει ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά οι καταβολές
- Για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμήστις 30 Σεπτεμβρίου
- Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου
- Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 – 24 Δεκεμβρίου
Υπενθυμίζεται ότι για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2-70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται.
Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια
Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η οικογένεια, με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα (το συνολικό εισόδημα διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας: 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για τον δεύτερο και 0,25 για κάθε παιδί).
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- Κατηγορία Α: ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 €
- Κατηγορία Β: από 6.001 έως 10.000 €
- Κατηγορία Γ: από 10.001 έως 15.000 €
Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανά τέκνο διαμορφώνεται ως εξής:
- 70 € στην κατηγορία Α
- 42 € στην κατηγορία Β
- 28 € στην κατηγορία Γ
Από το τρίτο παιδί και έπειτα, τα ποσά διπλασιάζονται:
- 140 € στην κατηγορία Α
- 84 € στην κατηγορία Β
- 56 € στην κατηγορία Γ
Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να εξετάζουν την πορεία της αίτησής τους και το ύψος της καταβολής μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) ή του gov.gr.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμούς ελέγχου αίτησης, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.
Ενδείκνυται οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, διότι μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία.