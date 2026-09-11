Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά στις 18.00 η πλατφόρμα – Τι ισχύει για τις πληρωμές

Κλειστή θα είναι από σήμερα (11/09) στις 18.00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21.

Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού και δεν θα είναι εφικτή η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων το προσεχές διάστημα.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η προσωρινή διακοπή θα έχει ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι καταβολές

Για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου

Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου

Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 – 24 Δεκεμβρίου



Υπενθυμίζεται ότι για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2-70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η οικογένεια, με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα (το συνολικό εισόδημα διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας: 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για τον δεύτερο και 0,25 για κάθε παιδί).

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Κατηγορία Α : ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 €

: ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 € Κατηγορία Β : από 6.001 έως 10.000 €

: από 6.001 έως 10.000 € Κατηγορία Γ: από 10.001 έως 15.000 €

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανά τέκνο διαμορφώνεται ως εξής:

70 € στην κατηγορία Α

42 € στην κατηγορία Β

28 € στην κατηγορία Γ

Από το τρίτο παιδί και έπειτα, τα ποσά διπλασιάζονται:

140 € στην κατηγορία Α

84 € στην κατηγορία Β

56 € στην κατηγορία Γ

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να εξετάζουν την πορεία της αίτησής τους και το ύψος της καταβολής μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) ή του gov.gr.



Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμούς ελέγχου αίτησης, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.



Ενδείκνυται οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, διότι μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία.