Μέχρι σήμερα οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Ποιοι θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται ο κύκλος πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, συνολικού ύψους 38,02 εκατ. ευρώ, προς 69.800 δικαιούχους.

Οι καταβολές των δύο φορέων αφορούν μεταξύ άλλων τα εφάπαξ συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης ΔΥΠΑ.

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Σύμφωνα με ενημέρωση από του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν προγραμματιστεί μέχρι και σήμερα οι παρακάτω καταβολές από e-ΕΦΚΑ και της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι καταβολές του e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ σήμερα θα καταβληθούν:

15.000.000 ευρώ σε

ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ