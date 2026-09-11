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Μέχρι σήμερα οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Ποιοι θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Καταβάλλονται τα ποσά του επιδόματος ανεργίας, των εφάπαξ και λοιπών παροχών ΔΥΠΑ
Close up of businessman withdrawing money and putting in the wallet
φωτογραφία iStock
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Σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται ο κύκλος πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, συνολικού ύψους 38,02 εκατ. ευρώ, προς 69.800 δικαιούχους.

Οι καταβολές των δύο φορέων αφορούν μεταξύ άλλων τα εφάπαξ συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν προγραμματιστεί μέχρι και σήμερα οι παρακάτω καταβολές από e-ΕΦΚΑ και της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι καταβολές του e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ σήμερα θα καταβληθούν:

  • 15.000.000 ευρώ σε
  • 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

  • 22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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