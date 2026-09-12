Επιστροφή ενοικίου: Τελειώνει ο χρόνος για τους ενοικιαστές – Η προθεσμία που μπορεί να κοστίσει την πληρωμή του Νοεμβρίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ενοικιαστές που περιμένουν την επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο, καθώς η 30ή Σεπτεμβρίου αποτελεί κρίσιμο ορόσημο για τα στοιχεία που θα λάβει υπόψη η ΑΑΔΕ προκειμένου να υπολογίσει και να καταβάλει την ενίσχυση.

Η επιστροφή ενοικίου γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των ενοικιαστών, χωρίς αίτηση, με βάση τη φορολογική δήλωση όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

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Ωστόσο, το σημείο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η σωστή αποτύπωση του ενοικίου στο Ε1. Στους κωδικούς 811-816 δηλώνεται το ποσό που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 για την κύρια κατοικία, ενώ για τη φοιτητική στέγη χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 817-822. Παράλληλα, στους κωδικούς 081 έως 087 πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Ένα λάθος στο ποσό, στον ΑΦΜ του εκμισθωτή ή στον αριθμό του μισθωτηρίου μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη διασταύρωση και, κατά συνέπεια, στην πληρωμή. Για αυτό οι ενοικιαστές που έχουν εντοπίσει αναντιστοιχίες έχουν ακόμη περιθώριο να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις πριν «κλειδώσουν» τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσει η ΑΑΔΕ.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε το 2025. Για την κύρια κατοικία το ανώτατο ποσό φτάνει τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για τη φοιτητική κατοικία το πλαφόν είναι 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

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Για τη χορήγηση της επιστροφής εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια. Για τον άγαμο το ανώτατο εισόδημα διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ, για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Για την κύρια κατοικία ισχύει παράλληλα και περιουσιακό κριτήριο. Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, όριο που αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Για τη φοιτητική κατοικία εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις περιπτώσεις όπου μέσα στο 2025 υπήρξαν περισσότερες διαδοχικές μισθώσεις. Όλες οι κατοικίες και τα αντίστοιχα ποσά πρέπει να έχουν αποτυπωθεί σωστά στη φορολογική δήλωση, ώστε οι διασταυρώσεις να οδηγήσουν στο σωστό ποσό επιστροφής.

Οι επόμενες ημέρες αποτελούν, επομένως, το τελευταίο ουσιαστικό παράθυρο ελέγχου πριν από την πληρωμή του Νοεμβρίου, καθώς ένα λάθος στη δήλωση μπορεί να μεταφραστεί είτε σε μικρότερη επιστροφή ενοικίου είτε σε καθυστέρηση της καταβολής.