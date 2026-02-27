e-ΕΦΚΑ: Μη διαθέσιμα πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις έως την Κυριακή 1η Μαρτίου λόγω αναβάθμισης του «Μητρώου Πολιτών»

Μη λειτουργικό θα είναι από σήμερα (27.2.2026) στις 15:00 και έως την Κυριακή, 1 Μαρτίου το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» λόγω μετάβασης σε νέα πλατφόρμα του G – Cloud, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με το e-ΕΦΚΑ, εκείνο το διάστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και συναλλαγών του Φορέα που απαιτούν διαλειτουργικότητα με το «Μητρώο Πολιτών», συμπεριλαμβανομένων:

διαδικασιών απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου,

χορήγησης εξωϊδρυματικού επιδόματος σε έμμεσο μέλος

κάθε υπηρεσίας που προϋποθέτει άντληση στοιχείων οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικών δεδομένων.

Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα είναι δυνατή η άντληση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων (όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών, καθώς και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου).