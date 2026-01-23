Χρηστικά

e-ΕΦΚΑ: Μη διαθέσιμες για 2 ώρες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες τη Δευτέρα

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα αποκατασταθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ συνιστάται στους πολίτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τις συναλλαγές τους
Financial family planning and budgeting. The concept of money management for a little person. Wealth with the tax percentage and monthly income. Keeping track of personal expenses.
iStock

Ανακοινώθηκε ότι τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες προληπτικής συντήρησης της υποδομής του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ-ΙΙ», κατά τη διάρκεια των οποίων οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα λάβουν χώρα από τις 22:00 έως τις 24:00 και κατά τη διάρκειά τους οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καθώς και ο επίσημος ιστότοπος του φορέα, θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα αποκατασταθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ συνιστάται στους πολίτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τις συναλλαγές τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
152
123
106
81
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo