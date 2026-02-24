Χρηστικά

e-ΕΦΚΑ: Παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2026

Επεκτείνεται μέχρι την Τρίτη 17 Μαρτίου
Μέχρι τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2026 (και Δώρου Χριστουγέννων 2025) για όλες τις περιπτώσεις.

Επιπρόσθετα, για τις περιπτώσεις όπου κατά την υποβολή των ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων, μηνών Νοεμβρίου 2025 και Δεκεμβρίου 2025 εντοπίσθηκαν λανθασμένες εγγραφές, η προθεσμία υποβολής τους, επεκτείνεται μέχρι και την Τρίτη, 17 Μαρτίου, χωρίς επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να επανυποβληθούν ορθά, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Τέλος, η παράταση δεν αφορά την προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

