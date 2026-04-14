e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή διακοπή ΕΚΑΑ και Ασφαλιστικής Ικανότητας λόγω μετάβασης στο νέο ΟΠΣ

Από σήμερα έως και τις 20 Απριλίου, θα διακοπεί προσωρινά η πρόσβαση σε 2 υπηρεσίες
Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε σήμερα (14.4.2026) ότι, στο πλαίσιο της μετάβασης των δεδομένων της ασφαλιστικής ικανότητας στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (νέο ΟΠΣ), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος συνεπάγεται με προσωρινή μη διαθεσιμότητα ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, από σήμερα 14 Απριλίου έως και τις 20 Απριλίου 2026, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν:

  • την έκδοση και τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ),
  • τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η διακοπή αυτή κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του νέου Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

