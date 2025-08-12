Χρηστικά

Εφορία: Παράταση έως το 2027 από το ΥΠΟΙΚ στο «πάγωμα» των επιτοκίων για ληξιπρόθεσμα χρέη

Οι οφειλές που δεν εξοφλούνται εγκαίρως θα επιβαρύνονται με τόκο 8,76% ετησίως, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 0,73% τον μήνα
Interest rate finance and mortgage rates. Wooden block with percentage sign on many level of stack of coin. Financial growth, interest rate increase, inflation, sale price and tax rise concept.
iStock

Αμετάβλητα θα παραμείνουν για ακόμη δύο χρόνια τα επιτόκια που εφαρμόζονται στις πληρωμές ληξιπρόθεσμων χρεών στην Εφορία, καθώς το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την παράταση του ισχύοντος καθεστώτος έως τον Αύγουστο του 2027.

Με την απόφαση του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, τα ποσοστά που προβλέπει το άρθρο 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας γιατί τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία, παραμένουν «παγωμένα», χωρίς να ενσωματώνεται η αύξηση του επιτοκίου κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (σήμερα 2%). Αντίθετα, εξακολουθεί να ισχύει το επίπεδο που είχε διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2014, δηλαδή 0,25%.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι οφειλές που δεν εξοφλούνται εγκαίρως θα επιβαρύνονται με τόκο 8,76% ετησίως, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 0,73% τον μήνα. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τις περιπτώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, όπου το επιτόκιο διατηρείται στο 6% τον χρόνο ή 0,50% τον μήνα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν πληρωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας επιβαρύνεται με τόκο από την επόμενη κιόλας ημέρα της λήξης της.

Με την παράταση, το κόστος για τους φορολογούμενους που καθυστερούν τις υποχρεώσεις τους παραμένει στα ίδια επίπεδα, αποτρέποντας την αυτόματη αύξηση που θα έφερνε η άνοδος των επιτοκίων της ΕΚΤ.

