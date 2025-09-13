Ειδικό εποχικό βοήθημα: Άνοιξαν οι αιτήσεις ΔΥΠΑ για το 2025 – Ποιοι θα λάβουν ως 1.375 ευρώ

Άνοιξε την Τετάρτη (10.9.2025) η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για την υποβολή αιτήσεων του ειδικού εποχικού βοηθήματος για το 2025, με το ποσό να φτάνει έως και τα 1.375,50 ευρώ. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω www.gov.gr, ενώ από τις 23 Σεπτεμβρίου θα είναι δυνατή και μέσω των ΚΕΠ.

Συγκεκριμένα, η οικονομική ενίσχυση μέσω ειδικού εποχιακού βοηθήματος της ΔΥΠΑ απευθύνεται σε εργαζόμενους συγκεκριμένων εποχικών ή ειδικών επαγγελματικών κλάδων και καταβάλλεται εφάπαξ, ανεξαρτήτως της τακτικής επιδότησης ανεργίας, με κάποιες εξαιρέσεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού – μέλους οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, εργαζόμενου τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, χορευτή – μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι και οι ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο (όπως προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους), εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.

Ποσά ανά κατηγορία – Τι προβλέπεται

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος διαφέρει ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία και τις ημέρες ασφάλισης του κάθε δικαιούχου.

Συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσό των 1.375,50 ευρώ καταβάλλεται στους σμυριδεργάτες, ενώ οι καπνεργάτες δικαιούνται 928,35 ευρώ. Οι οικοδόμοι λαμβάνουν 752 ευρώ, ενώ για μουσικούς, υποδηματεργάτες, ηθοποιούς και άλλες παρεμφερείς ειδικότητες, το βοήθημα διαμορφώνεται στα 687,75 ευρώ.

Τα ποσά καταβάλλονται εφάπαξ και είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει αυστηρά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους, ώστε να μην χάσουν το δικαίωμα στην ενίσχυση, καθώς μετά την προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.