Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

Παπαθανάσης: Υποστήριξη ανέργων στους δήμους και την περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω ΕΣΠΑ

Η ενίσχυση της απασχόλησης ανέρχεται στα 19,2 εκατ. ευρώ
Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης

Από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» θα χρηματοδοτηθεί η ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων μέσω κοινωφελούς εργασίας στους δήμους και την περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Αναλυτικότερα, όπως τόνισε ο Νίκος Παπαθανάσης, η πρωτοβουλία, συνολικής δημόσιας δαπάνης 19,2 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων κυβερνητικών δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel» και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα, μέσω της τοποθέτησής τους για 8 μήνες σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Ειδικότερα, μέσω της πράξης προβλέπεται η τοποθέτηση άνεργων στους κάτωθι ενδεικτικούς τομείς απασχόλησης:

  • Αποκατάσταση δημόσιων υποδομών (συντήρηση και καθαρισμός δημοσίων πάρκων, αποκατάσταση και καθαρισμός σχολικών, πολιτιστικών κτιρίων κ.λπ.).
  • Περιβαλλοντικές δράσεις (αναδάσωση, καθαρισμός ρεμάτων, απομάκρυνση φερτών υλικών από καλλιεργήσιμες εκτάσεις κ.λπ.).
  • Υποστήριξη δημοτικών υπηρεσιών, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, δομές φιλοξενίας, ενίσχυση διοικητικών υπηρεσιών των κοινωνικών υπηρεσιών, ενίσχυση επιστημονικών ομάδων σχεδιασμού και συντονισμού έργων αποκατάστασης κ.λπ.
  • Κοινωνική Φροντίδα (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ευάλωτων ομάδων, παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες κ.λπ.).

Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με κριτήρια επιλεξιμότητας που θα προσδιοριστούν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία πρόκειται να εκδοθεί για την υλοποίηση της πράξης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo