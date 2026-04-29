«Εξοικονομώ»: Παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου για τα 3 προγράμματα και για το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και τη στήριξη πολιτών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσφέρει την αναγκαία παράταση για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε παράταση ολοκλήρωσης για προγράμματα Εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, η καταληκτική ημερομηνία ανά πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Εξοικονομώ 2021: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.

Εξοικονομώ 2023: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026

Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.

Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων εντός χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το προγράμματα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.