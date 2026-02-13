Έκπτωση προστίμων έως 50% σε φορολογικές παραβάσεις – Τα βήματα για την εξόφληση της οφειλής

Σημαντικές μειώσεις προστίμων, από 25% έως 50%, μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα), ανάλογα με το πόσο άμεσα αποδέχονται τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων και την Πράξη Προσδιορισμού του Φόρου, που δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και παραιτούνται παράλληλα από κάθε ένδικο μέσο.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), βασική προϋπόθεση για τη μείωση, είναι οι φορολογούμενοι να αποδεχτούν τις οφειλές που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο και να παραιτηθούν όλων των ενδίκων μέσων, όπως είναι η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και τα φορολογικά δικαστήρια.

Η πρόβλεψη του ΚΦΔ, στοχεύει ουσιαστικά στην άμεση είσπραξη των φόρων και των προστίμων που καταλόγισαν οι ελεγκτικές αρχές, καθώς και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από πιθανές προσφυγές κατά του Δημοσίου.

Σε κάθε περίπτωση, τα πρόστιμα που βεβαιώνονται επί φορολογικών παραβάσεων, μειώνονται αν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την κύρια οφειλή του στα παρακάτω στάδια:

Μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών, και έως την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης από την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, κατά περίπτωση, τα πρόστιμα μειώνονται κατά ποσοστό 50% .

. Μετά την κοινοποίηση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ΔΕΔ, τα πρόστιμα μειώνονται κατά ποσοστό 40% .

. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της ΔΕΔ ή την πάροδο της προθεσμίας για τη σιωπηρή απόρριψη και ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού, τα πρόστιμα μειώνονται κατά 30% .

. Μετά την άσκηση δικαστικής προσφυγής και έως την προηγούμενη ημέρα της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας για την εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, τα πρόστιμα μειώνονται κατά ποσοστό 25%.

Η εξόφληση

Μετά τη μείωση του προστίμου θα πρέπει το 25% της συνολικής οφειλής να καταβληθεί μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης. Το υπόλοιπο της οφειλής πρέπει να εξοφληθεί σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις, μέσω της πάγιας ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών. Η μείωση του προστίμου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοσχερή και εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των δόσεων της υπαχθείσας στη ρύθμιση οφειλής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης το προς μείωση ποσό του προστίμου τίθεται σε αναστολή είσπραξης.

Το ποσό της συνολικής οφειλής μετά την αφαίρεση του ποσού αυτής που προκαταβάλλεται επιβαρύνεται, μετά την παρέλευση 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης και έως την πλήρη εξόφληση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής της, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης ή η μη εξόφληση στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής συνεπάγεται άρση της έκπτωσης και καθιστά τη συνολική οφειλή, ως είχε πριν τη μείωση του αναλογικού προστίμου, ληξιπρόθεσμη, αφαιρουμένου τυχόν ποσού που ήδη καταβλήθηκε.