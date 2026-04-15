Εξώσεις «εξπρές» σε κακοπληρωτές ενοικιαστές χωρίς δικαστήριο αλλά με πιστοποιημένους δικηγόρους – Τι αλλάζει από 1η Μαΐου

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που συνεργάζονται με κακοπληρωτές ενοικιαστές που τους χρωστούν ενοίκια μπορούν πλέον να «σπάσουν» τα συμβόλαια που έχουν μαζί τους πριν τη λήξη τους, με τη νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης του ενοικίου από πιστοποιημένους δικηγόρους.

Η νέα διαδικασία που ανοίγει το δρόμο σε «εξώσεις εξπρές» είναι σε ισχύ στο πλαίσιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και διευκολύνει τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να πάρουν πίσω το ακίνητό τους χωρίς καθυστερήσεις -περιμένοντας δηλαδή πότε θα λήξει το συμβόλαιο που έχουν συνάψει ή προσφεύγοντας στα δικαστήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με απόφασή του το υπουργείο Δικαιοσύνης καθόρισε τους όρους, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων δικηγόρων, που από την 1η Απριλίου είναι αρμόδιοι για την έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου, λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων ενώ μπορούν να μεσολαβούν για την αποζημίωσή τους.

Τι αλλάζει στη διαδικασία

Πλέον οι διαταγές απόδοσης θα εκδίδονται απευθείας από δικηγόρους

Η έξωση θα μπορεί να ολοκληρωθεί εντός λίγων εβδομάδων

Δεν απαιτείται η διαδικασία της αγωγής

Ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να προσφύγει στις νέες δυνατότητες που οδηγούν στις «εξώσεις εξπρές» στην περίπτωση:

μη καταβολής των ενοικίων και

με τη λήξη του συμβολαίου

Πλέον, η διαταγή μπορεί να εκδοθεί απλώς και μόνο επειδή έληξε ο χρόνος της μίσθωσης, ακόμα κι αν ο ενοικιαστής είναι συνεπής στις πληρωμές του αλλά αρνείται να αποχωρήσει. Ο δικηγόρος που θα αναλαμβάνει την υπόθεση θα είναι υποχρεωμένος να εκδίδει τη σχετική διαταγή μέσα σε 20 ημέρες από την ανάθεση ενώ η διαδικασία θα καλύπτει τόσο τη διαταγή πληρωμής για τα οφειλόμενα ενοίκια όσο και τη διαταγή απόδοσης μισθίου, δηλαδή την απομάκρυνση του ενοικιαστή από το ακίνητο. Το κόστος έχει καθοριστεί σε 400 ευρώ για τη διαταγή πληρωμής και 300 ευρώ για τη διαταγή απόδοσης μισθίου και η αμοιβή καταβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το νέο πλαίσιο οι ιδιοκτήτες δεν χρειάζεται να προσφύγουν δικαστικά και να περιμένουν την χρονοβόρα διαδικασία απόδοσης δικαιοσύνης αλλά μπορούν να κινηθούν με την ταχεία έκδοση της διαταγής απόδοσης. Παράγοντες της αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι η νέα ρύθμιση δίνει τέλος στο μεγάλο πρόβλημα πολλών ιδιοκτητών μειώνοντας το ρίσκο της μίσθωσης και ενθαρρύνοντας το άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων.

Από την 1η Μαΐου 2026 οι διαταγές δεν θα εκδίδονται πλέον από δικαστές. Ωστόσο, δεν καταργείται η δυνατότητα των ιδιοκτητών να προσφύγουν προσφυγής στα δικαστήρια. Οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν αγωγή και να ακολουθήσουν την παραδοσιακή διαδικασία αλλά όταν οι διαφορές αφορούν αποκλειστικά απλήρωτα ενοίκια εκτιμάται ότι η νέα διαδικασία θα είναι η προτιμητέα.

Μέχρι το τέλος Απριλίου οι διαταγές θα συνεχίσουν να εκδίδονται από τους αρμόδιους δικαστές ενώ από την 1η Μαΐου θα εντάσσονται στο νέο σύστημα, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκπαίδευσης των δικηγόρων που συμμετέχουν στους καταλόγους που έχουν καταρτιστεί.

Το Μητρώο Φερεγγυότητας Ενοικιαστών

Επιπλέον, προωθείται το Μητρώο Φερεγγυότητας Ενοικιαστών, μια ψηφιακή βάση δεδομένων που θα καταγράφει τη μισθωτική συμπεριφορά των πολιτών, αντλώντας στοιχεία από την ΑΑΔΕ και το σύστημα myPROPERTY. Η πλατφόρμα που αναμένεται να έχει ενεργοποιηθεί πλήρως μέσα στο έτος προβλέπεται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός προφίλ αξιοπιστίας για κάθε υποψήφιο ενοικιαστή, ώστε να αποφεύγονται οι περιπτώσεις στρατηγικών κακοπληρωτών.

Μέσα από διασταυρώσεις στοιχείων με τα συστήματα της ΑΑΔΕ και τις δηλώσεις μισθώσεων θα δημιουργείται ένα βασικό προφίλ συνέπειας, το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη πριν από κάθε νέα μίσθωση. Η πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει το «ψηφιακό μάτι» της πολιτείας ευρύτερα για τα ακίνητα, μετά και την λειτουργία του ΜΙΔΑ (Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων) της ΑΑΔΕ.