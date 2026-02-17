Ελεύθεροι επαγγελματίες: Νέο έντυπο Ε3 με «κλειδωμένες» δαπάνες και αυξημένο ελάχιστο φόρο

Προσαρμοσμένο στις πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις και με σημαντικές τροποποιήσεις στους κωδικούς του, το έντυπο Ε3 καλούνται φέτος να υποβάλουν στην ΑΑΔΕ περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Οι αλλαγές αφορούν σε νέους κωδικούς για ενισχύσεις σε αγρότες και επιχειρήσεις που επλήγησαν το 2025, προσυμπληρωμένες στήλες εσόδων και εξόδων, αλλά και «κλειδωμένες» δαπάνες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση πρόσθετων εξόδων, εφόσον τα σχετικά παραστατικά δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ. Για παράδειγμα, αν ένας επαγγελματίας έχει καταγεγραμμένα στο myDATA έσοδα 35.000 ευρώ για το 2025, αλλά οι συναλλαγές μέσω POS ή τιμολογίων δείχνουν υψηλότερο ποσό, θα μπορεί να παρέμβει και να προσαρμόσει τη δήλωσή του. Αντίθετα, στις δαπάνες, αν στο myDATA εμφανίζονται 15.000 ευρώ, το ίδιο ποσό θα μεταφέρεται αυτόματα στη φορολογική δήλωση, χωρίς δυνατότητα αναπροσαρμογής.

Οι «κλειδωμένοι» κωδικοί στοχεύουν στα κόλπα με τις «φουσκωμένες» δαπάνες των επαγγελματιών καθώς αυτές δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται, δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση.

Οι αλλαγές

Όπως προκύπτει από την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, υπάρχει:

Προσθήκη νέων κωδικών στους οποίους θα δηλωθούν οι κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν σε πληγέντες αγρότες και συνεταιρισμοί (Θεσσαλία, Βόλος κ.λπ.).

Διεύρυνση των δαπανών με προσαυξημένη έκπτωση (ιδίως για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων).

Νέος Πίνακας ΙΒ για μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους (συμπληρωματικός φόρος – global minimum tax).

Προσθήκη νέων κωδικών για πλανόδιους λαχειοπώλες (ειδική κατηγορία).

Σαφής διαχωρισμός μεταξύ «Αφορολόγητων εσόδων» και «Αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών». Αυτό σημαίνει ότι αν ένας επαγγελματίας έχει λάβει ειδική επιδότηση, αποζημίωση ή ποσό που φορολογείται ξεχωριστά, πρέπει να το καταχωρίσει στον σωστό κωδικό.

Κατάργηση κωδικών παλαιών έκτακτων ενισχύσεων (Covid, Ουκρανίας).

«Φουσκώνει» ο φορο-λογαριασμός

Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις θα φέρουν περισσότερους φόρους για περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από το τεκμαρτό, καθώς ο φορο-λογαριασμός θα προκύψει με βάση το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα το οποίο έχει αυξηθεί λόγω του κατώτατου μισθού.

Το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 830 στα 880 ευρώ από την 1η Απριλίου του περασμένου έτους, «σκαρφάλωσε» στις 12.320 ευρώ, από 11.620 που ήταν ένα χρόνο πριν.

Με την αύξηση του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος αυξάνεται και ο ελάχιστος φόρος, από τα 1.256 ευρώ στα 1.410 ευρώ φέρνοντας περισσότερους φόρους στους επαγγελματίες που δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από το τεκμαρτό.

Οι επιβαρύνσεις περιορίζονται για τους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους και την κατοικία τους σε οικισμούς, εκτός Αττικής, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους καθώς το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% ενώ εξαιρούνται από την τεκμαρτή φορολόγηση οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα επόμενα δυο έτη.