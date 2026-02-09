ΕΝΦΙΑ: Τέλος χρόνου για την έκπτωση έως 20% – Η διαδικασία της αίτησης

Την αίτηση, για να «κλειδώσουν» την έκπτωση έως 20% στον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ, καλούνται να υποβάλλουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας myProperty της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έως την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, οι φορολογούμενοι με ασφαλισμένες κατοικίες.

Η αίτηση εμφανίζεται προσυμπληρωμένη για όσους είχαν υποβάλει αίτηση το προηγούμενο έτος, με δυνατότητα τροποποίησης πριν από την οριστικοποίησή της. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν αν έχει προηγουμένως δηλωθεί στο Ε9, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ.

Όσοι έχουν ασφαλισμένες κατοικίες για φυσικές καταστροφές, μέσω της καρτέλας «Δημιουργία νέας αίτησης», προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

Συσχετίζουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται με τα δικαιώματα που κατέχουν επί των ασφαλισμένων κατοικιών (ασφάλιση ιδίου).

που εμφανίζονται με τα δικαιώματα που κατέχουν επί των ασφαλισμένων κατοικιών (ασφάλιση ιδίου). Δηλώνουν τον/τους ΑΦΜ του/των συνιδιοκτήτη/ών , όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου/ων).

, όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου/ων). Δηλώνουν τον/τους ΑΦΜ τρίτου/ων προσώπου/ων που έχει/ουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας, όταν οι ίδιοι δεν κατέχουν δικαίωμα επί της κατοικίας (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου/ων).

Οι φορολογούμενοι που θα περιληφθούν στην αίτηση ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους. Αφού ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι έχουν περιληφθεί στη δήλωση του λήπτη της ασφάλισης ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα, μπορούν να εντοπίσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν δηλωθεί στον ΑΦΜ τους και να τα συσχετίσουν με τα δικαιώματά τους επί των ασφαλισμένων κατοικιών.

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το τρέχον έτος αναμένεται να καταφθάσει στις αρχές Μαρτίου, με την πρώτη δόση (από τις 12 συνολικά) να καταβάλλεται έως το τέλος του επόμενου μήνα.

Η έκπτωση έως 20% στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ οδηγεί ολοένα και περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων στην απόφαση να ασφαλίσουν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, μετά την ανακοίνωση της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ, από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, οι κατοικίες που ασφαλίστηκαν για καιρικά φαινόμενα και σεισμό αυξήθηκαν κατά 54,5%. Συγκεκριμένα, από 508.908 έφτασαν τις 786.206 (αύξηση 277.298).

Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας ανέρχεται σε 1.304.067, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης των κατοικιών από το 14,7% το 2023 στο 19,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Δηλαδή, 2 στις 10 κατοικίες στην Ελλάδα έχουν ασφαλιστική κάλυψη είτε για καιρικά φαινόμενα και σεισμό είτε για πυρκαγιά ή και σεισμό, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο φορολογικό κίνητρο, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες βλέπουν την ασφάλιση όχι μόνο ως μέσο προστασίας, αλλά και ως τρόπο περιορισμού της φορολογικής τους επιβάρυνσης.

Βέβαια, για να εξασφαλίσουν έκπτωση έως 20%, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει οι κατοικίες τους να είναι ασφαλισμένες και για τους τρείς κινδύνους (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα), για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών εντός του έτους. Η έκπτωση φτάνει έως και το 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, όταν η ασφάλιση καλύπτει ολόκληρο το έτος, ενώ για ακίνητα υψηλότερης αξίας η μείωση περιορίζεται στο 10%.

Σε περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας ασφάλισης, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά, ωστόσο απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ασφάλισης 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.