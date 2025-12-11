Χρηστικά

Ενίσχυση 21 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές – Αυξημένη κατά 50% η στήριξη στους κτηνοτρόφους

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ανά επιλέξιμο ενήλικο θηλυκό αιγοπρόβατο, ανάλογα με την περιοχή, ως εξής: 6 €, 9 €, 21 € ανά ζώο, από 4 €, 6 € και 14 € που ίσχυε προηγουμένως.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSΙ

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προβλέπει επιπλέον 21 εκατ. ευρώ για το κόστος των ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους που βρέθηκαν σε δυσμενή θέση από την ευλογιά.

Συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση τροποποιείται η ΚΥΑ 208989/1.8.2025, η οποία αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος ζωοτροφών και να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι σύμφωνα με τις νέες ανάγκες

Η τροποποίηση αφορά τη στήριξη των κτηνοτρόφων για το αυξημένο κόστος διατροφής (ζωοτροφές), που προέκυψε από τη χρονική επέκταση της ευλογιάς κατά το β’ εξάμηνο του 2025 σε ορισμένες Περιφερειακές Ενότητες και τη συνέχιση των περιοριστικών μέτρων μετακινήσεων.

Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση 21.000.000 ευρώ, σε σχέση με τα αρχικά 63.000.000 που είχαν ήδη εγκριθεί με την αρχική απόφαση και 56.000.000 που ήταν η επικαιροποιημένη εκτίμηση της δαπάνης, ενισχύοντας το πλαίσιο στήριξης κατά +50%.

Κλιμακωτή ενίσχυση ανά επιλέξιμο ζώο

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ανά επιλέξιμο ενήλικο θηλυκό αιγοπρόβατο, ανάλογα με την περιοχή, ως εξής: 6 €, 9 €, 21 € ανά ζώο, από 4 €, 6 € και 14 € που ίσχυε προηγουμένως.

Η κλιμάκωση επιτρέπει την περισσότερο στοχευμένη στήριξη στις εκτροφές που βρέθηκαν για μεγαλύτερο διάστημα υπό καθεστώς απαγορεύσεων και συνεπώς υπέστησαν μεγαλύτερη επιβάρυνση στο κόστος διατροφής του ζωικού κεφαλαίου.

Στήριξη στην πράξη για το κόστος ζωοτροφών

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν δοθεί περίπου 45 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές. Με τις επιπλέον καταβολές που έχουν δρομολογηθεί στο ίδιο πλαίσιο στήριξης, η συνολική ενίσχυση για ζωοτροφές αναμένεται να φτάσει περίπου τα 84 εκατ. ευρώ, προσφέροντας ουσιαστική «ανάσα» στις μονάδες που συνέχισαν να λειτουργούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Οι διατάξεις της απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

