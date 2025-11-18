Εορταστικό ωράριο 2025: Πότε ξεκινάει και ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Χρηστικά

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, έκανε γνωστό σήμερα (18.11.2025) ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με ανακοίνωσή του.

Διευκρινίζει πως «το προτεινόμενο ωράριο καταστημάτων είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00 – 21:00 και Κυριακή 11:00 – 20:00)».

Αναλυτικά το προτεινόμενο ωράριο: 

Πέμπτη, 11.12.2025, 9:00-21:00
Παρασκευή, 12.12.2025, 9:00 – 21:00
Σάββατο, 13.12.2025, 9:00 – 16:00
Κυριακή, 14.12.2025, 11:00 – 16:00
Δευτέρα, 15.12.2025, 9:00 – 16:00
Τρίτη, 16.12.2025, 9:00 – 21:00
Τετάρτη, 17.12.2025, 9:00 – 21:00
Πέμπτη, 18.12.2025, 9:00 – 21:00
Παρασκευή, 19.12.2025, 9:00 – 21:00
Σάββατο, 20.12.2025, 9:00 – 18:00
Κυριακή, 21.12.2025, 11:00 – 18:00
Δευτέρα, 22.12.2025, 9:00 – 21:00
Τρίτη, 23.12.2025, 9:00 – 21:00
Τετάρτη, 24/12/2025, 9:00 – 18:00
Πέμπτη, 25.12.2025, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή, 26.12.2025, ΑΡΓΙΑ
Σάββατο, 27.12.2025, 9:00-18:00
Κυριακή, 28.12.2025, 11:00-18:00
Δευτέρα, 29.12.2025, 9:00 – 21:00
Τρίτη, 30.12.2025, 9:00 – 21:00
Τετάρτη, 31.12.2025, 9:00 – 18:00
Πέμπτη, 1.1.2026, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή, 2.1.2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

