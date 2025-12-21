Εορταστικό ωράριο με ανοιχτά μαγαζιά σήμερα Κυριακή – Τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα

Ανοιχτά είναι τα καταστήματα σήμερα Κυριακή (21.12.2025), σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη λόγω του εορταστικού ωραρίου, για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σήμερα, είναι η δεύτερη από τις τρεις Κυριακές που τα καταστήματα είναι ανοιχτά για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Οι καταναλωτές θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και για άλλη μία Κυριακή μέσα στον Δεκέμβρη, την επόμενη στις 28 Δεκεμβρίου 2025.

Σήμερα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου τα καταστήματα σε Αθήνα και Πειραιά και Θεσσαλονίκη θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Το εορταστικό ωράριο σε Αθήνα – Πειραιά

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Το εορταστικό ωράριο σε Θεσσαλονίκη

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ