Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ σήμερα, Παραμονή Χριστουγέννων – Τι ισχύει έως την Πρωτοχρονιά

Για τα τελευταία χριστουγεννιάτικα ψώνια τρέχουν και σήμερα (24.12.2025), παραμονή Χριστουγέννων, οι καταναλωτές, με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις έξι το απόγευμα και τα σούπερ μάρκετ έως τις εννέα το βράδυ.

Κλειστά θα είναι τα καταστήματα ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, ενώ η αγορά θα επιστρέψει στους ρυθμούς της από το Σάββατο (27.12.2025).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τα εμπορικά καταστήματα, θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και θα επαναλειτουργήσουν το Σάββατο (27.12.2025) με ωράριο 09:00–18:00 και την Κυριακή (28.12.2025) με ωράριο 11:00–18:00.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Με βάση το εορταστικό ωράριο που έχει τεθεί σε ισχύ, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή Χριστουγέννων): 09:00 – 18:00

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέμπτη 25/12/2025: Αργία

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Τι ώρα κλείνουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ

Διευρυμένο ωράριο έχουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της τελευταίας στιγμής.

Πιο συγκεκριμένα:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00

Market In: 08:00 – 21:00

LIDL: 07:45 – 21:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 21:00

Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές

Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα και οι λαϊκές αγορές, σύμφωνα με την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προμηθευτούν δώρα και τρόφιμα για το εορταστικό τραπέζι.

Τετάρτη 24.12.2025: Κανονική λειτουργία

Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26.12.2025: Κλειστές (αργίες)

Σάββατο 27.12.2025: Κανονική λειτουργία.