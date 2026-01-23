Χρηστικά

Έως 6.000 ευρώ οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες της κακοκαιρίας

Πληροφορίες για το πως θα παίρνουν τις αποζημιώσεις οι πληγέντες έδωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Για το πλαίσιο που ισχύει με τις αποζημιώσεις των πολιτών που επλήγησαν από την κακοκαιρία μίλησε στο ΕΡΤnews σήμερα (23.1.2026) ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Κώστας Κατσαφάδος.

Συγκεκριμένα ο κ. Κατσαφάδος εξήγησε για τη διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων ότι μετά την ολοκλήρωση απογραφής – αυτοψίας από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, οι πολίτες θα πρέπει πηγαίνουν στον δήμο τους, μαζί με το δελτίο αυτοψίας και το Ε1 και το Ε9 τους, θα καταθέτουν μια αίτηση, θα τα μαζεύει ο δήμος, θα τα στέλνει στο υπουργείο και στη συνέχεια μέσα σε 4 μέρες θα λαμβάνουν την αποζημίωση για τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Αναφορικά με τα ποσά που θα δοθούν στους πληγέντες, ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι αυτά θα είναι 2.000, 4.000 και 6.000 ευρώ σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικοσκευές και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών.

Ο καθορισμός του ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι έχει να κάνει με το ύψος νερού, το οποίο θα καταγράψουν τα συνεργεία ότι μπήκε σε κάθε οίκημα.

Για τις επιχειρήσεις ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι στη συνεδρίαση, η οποία θα γίνει στις 3 το μεσημέρι, θα είναι και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, σημειώνοντας ότι τις αυτοψίας στις επιχειρήσεις τις κάνουν συνεργεία της Περιφέρειας, όπου και εκεί θα θέσουν ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες άμεσα και να στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

