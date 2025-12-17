Συμβαίνει τώρα:
Επίδομα παιδιού Α21: Στις 22 Δεκεμβρίου η πληρωμή της 6ης δόσης από τον ΟΠΕΚΑ

Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ – Από ποια ημέρα μπορούν να κάνουν ανάληψη οι δικαιούχοι
Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα καταβληθεί φέτος το επίδομα παιδιού Α21, δίνοντας οικονομική «ανάσα» σε χιλιάδες δικαιούχους ενόψει των γιορτών. Ο ΟΠΕΚΑ επισπεύδει την πληρωμή της έκτης (ΣΤ) δόσης για το 2025, προκειμένου τα ποσά να πιστωθούν πριν από τα Χριστούγεννα και να καλύψουν αυξημένες οικογενειακές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, η πληρωμή του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, με την έκτη (ΣΤ) δόση του επιδόματος του παιδιού Α21 να πιστώνεται στους λογαριασμούς όσων έχουν υποβάλει έγκυρη και οριστική αίτηση.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε όλες τις πληρωμές του Οργανισμού, τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη χρημάτων από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2025, μέσω των ΑΤΜ των τραπεζών.

Πώς καθορίζεται το ποσό του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος παιδιού υπολογίζεται με βάση:

  • τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2025 και
  • το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ πραγματοποιεί υποχρεωτικούς ελέγχους για τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και για την επάρκεια παρουσιών.

Τι απαιτείται για την αίτηση Α21

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, πρέπει να έχουν δηλωθεί σωστά:

  • η σχολική μονάδα,
  • η τάξη φοίτησης και
  • ο αριθμός μητρώου μαθητή.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει σχετική ειδοποίηση και ο αιτών καλείται να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Σημειώνεται ότι η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή.

