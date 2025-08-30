Επίδομα Παιδιού ΟΠΕΚΑ Α21: Μέχρι πότε γίνονται οι νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων

Ανοικτή παραμένει ηλεκτρονική πλατφόρμα του Επιδόματος Παιδιού – Α21 και θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων έως τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00.

Η δ’ δόση του Επιδόματος Παιδιού – Α21 θα καταβληθεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, τελευταία εργάσιμη του μήνα, σε όσους έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους έως την καταληκτική ημερομηνία. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου στα ΑΤΜ.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ για τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, με τα ποσά να εμφανίζονται από την προηγούμενη ημέρα, ενώ το Επίδομα Παιδιού αποτελεί εξαίρεση και καταβάλλεται στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω:

με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Το ποσό υπολογίζεται βάσει:

των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 έτους 2025,

του οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από προνήπιο έως Γυμνάσιο) και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 καταχωρούνται:

τα στοιχεία της σχολικής μονάδας

η τάξη

ο αριθμός μητρώου του μαθητή/της μαθήτριας

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, ο αιτών πρέπει να επισυνάψει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τέλος, σημειώνεται ότι μόνο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά λαμβάνονται υπόψη. Όσες παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» θεωρούνται μη υποβληθείσες.