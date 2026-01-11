Συμβαίνει τώρα:
Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση και πώς υπολογίζεται

Θα χορηγηθούν 195 εκατ. ευρώ σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά
Προ ημερών ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για το 2025 – 2026, ύψους 124.212.327,30 εκατ. ευρώ, σε 1.168.945 δικαιούχους. Τα χρήματα πιστώθηκαν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δηλωθεί στη ψηφιακή πύλη myAADE.

Συνολικά πληρώθηκαν 31.278.420,17 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα και 92.933.907,13 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα. Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης έλαβαν την 1η δόση η οποία φτάνει το 60% του ποσού για τη σεζόν 2024 – 2025, ενώ θα γίνουν ακόμα δύο πληρωμές έως και τον Απρίλιο.

Οι επόμενες δόσεις του επιδόματος έχουν ορισθεί ως εξής:

  • Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.
  • Έως 31 Ιουλίου 2026: Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή, για κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026.

Συνολικά, θα χορηγηθούν 195 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Πως υπολογίζεται το επίδομα

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το επίδομα υπολογίζεται ως: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ), με προσαύξηση κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

  • Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1: προσαύξηση +25% και ανώτατο όριο 1.000 ευρώ.
  • Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1,2: επιπλέον +25% και ανώτατο όριο 1.200 ευρώ.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα είδος καυσίμου / τηλεθέρμανσης / ηλεκτρικής ενέργειας. 

