Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 23 Δεκεμβρίου η πρώτη δόση

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 και η τρίτη και τελευταία πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026
Έως την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026. Η πρώτη από τις τρεις πληρωμές περιλαμβάνει την προκαταβολή του επιδόματος και τις αγορές καυσίμων που τιμολογήθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, για τους δικαιούχους που είχαν ολοκληρώσει την καταχώριση όλων των απαιτούμενων στοιχείων στην πλατφόρμα έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανακούφιση κατά την περίοδο του χειμώνα. Το ύψος του κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και 1.200 ευρώ. Οι πληρωμές γίνονται σε τρεις δόσεις.

Για να είναι επιλέξιμη μια αγορά καυσίμου, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων: το πετρέλαιο θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2025, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα θερμικά συστήματα από 1η Οκτωβρίου 2025, και τα καυσόξυλα ή πέλετ (βιομάζα) από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Για καυσόξυλα και πέλετ, τα παραστατικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και να δηλωθούν το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2026.

Η τρίτη και τελευταία πληρωμή αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση και θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, καλύπτοντας καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

