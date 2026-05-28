ΟΠΕΚΑ: Αύριο Παρασκευή οι καταβολές των κοινωνικών επιδομάτων – Αναλυτικά τα ποσά ανά κατηγορία

Αύριο Παρασκευή (29.5.2026) θα πραγματοποιηθούν όλες οι πληρωμές των επιδομάτων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), για τον μήνα Μάιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν σε 1.057.814 δικαιούχους και ανέρχονται συνολικά σε 275.075.217 ευρώ. Μεταξύ των πληρωμών του ΟΠΕΚΑ βρίσκονται το επίδομα στέγασης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης και τα επιδόματα ανθρώπων με αναπηρία.

Αναλυτικότερα καταβάλλονται:

Επίδομα Παιδιού : 460.803 δικαιούχοι – 92.028.168 ευρώ

: 460.803 δικαιούχοι – 92.028.168 ευρώ Επίδομα Στέγασης : 172.145 δικαιούχοι – 20.466.086 ευρώ

: 172.145 δικαιούχοι – 20.466.086 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα) : 145.229 δικαιούχοι – 32.988.415 ευρώ

: 145.229 δικαιούχοι – 32.988.415 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα) : 590 δικαιούχοι – 139.023 ευρώ

: 590 δικαιούχοι – 139.023 ευρώ Αναπηρικά : 208.759 δικαιούχοι – 97.425.715 ευρώ

: 208.759 δικαιούχοι – 97.425.715 ευρώ Επίδομα Ομογενών : 4.897 δικαιούχοι –173.775 ευρώ

: 4.897 δικαιούχοι –173.775 ευρώ Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων , ν.1296/1982: 11.781 δικαιούχοι – 4.638.347 ευρώ

, ν.1296/1982: 11.781 δικαιούχοι – 4.638.347 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων : 23.530 δικαιούχοι –9.279.328 ευρώ

: 23.530 δικαιούχοι –9.279.328 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων : 470 δικαιούχοι –151.575 ευρώ

: 470 δικαιούχοι –151.575 ευρώ Έξοδα Κηδείας : 93 δικαιούχοι – 73.643 ευρώ

: 93 δικαιούχοι – 73.643 ευρώ Επίδομα Γέννησης : 8.863 δικαιούχοι – 11.648.950 ευρώ

: 8.863 δικαιούχοι – 11.648.950 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ

: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ Κόκκινα Δάνεια : 3.114 δικαιούχοι– 255.329 ευρώ

: 3.114 δικαιούχοι– 255.329 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές : 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες : 397 δικαιούχοι – 44.644 ευρώ

: 397 δικαιούχοι – 44.644 ευρώ Επίδομα Αναδοχής : 625 δικαιούχοι – 507.768 ευρώ

: 625 δικαιούχοι – 507.768 ευρώ Επαγγελματική αναδοχή : 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ

: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού : 2.396 δικαιούχοι – 1.877.766 ευρώ

: 2.396 δικαιούχοι – 1.877.766 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.092 δικαιούχοι – 3.342.785 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.057.814

Σύνολο καταβολών: 275.075.217 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ότι δικαιούστε.