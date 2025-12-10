Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι θα λάβουν έως 1.200 ευρώ – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Έκλεισαν την Παρασκευή (5.12.25) οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης 2025 – 2026. Η πρώτη καταβολή θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μέχρι τον Μάιο 2026 για το υπόλοιπο ποσό.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης θα λάβουν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το ποσό μπορεί να φτάσει έως και 1.200 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Δικαιούχοι είναι όσοι χρησιμοποιούν για θέρμανση:

Πετρέλαιο

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Καυσόξυλα ή πέλετ

Τηλεθέρμανση

Ηλεκτρική ενέργεια

Το επίδομα αφορά μόνο την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη). Δεν δικαιούνται: φιλοξενούμενοι, άτομα με πολυτελή διαβίωση ή όσοι δεν πληρούν τα οικονομικά κριτήρια.

Ποιες αγορές καυσίμων επιδοτούνται και τα χρονικά διαστήματα

Πετρέλαιο θέρμανσης: από 15 Οκτωβρίου 2025, τιμή αναφοράς 1,14€/λίτρο

Φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και λοιπά θερμικά συστήματα: από 1η Οκτωβρίου 2025

Καυσόξυλα και πέλετ: από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026

Πότε καταβάλλεται το επίδομα θέρμανσης

Οι πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης θα πραγματοποιηθούν μέσω τραπεζών σε τρεις διαδοχικές δόσεις.

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: Καταβάλλεται η προκαταβολή για αγορές που τιμολογήθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει καταχωρίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Καταβάλλεται η προκαταβολή για αγορές που τιμολογήθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει καταχωρίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025. Έως 29 Μαΐου 2026: Πληρώνονται οι αγορές φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογήθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2026, καθώς και οι αγορές καυσόξυλων και πέλετ που έγιναν από 1η Ιουνίου 2025 έως 15 Απριλίου 2026, με υποχρεωτική καταχώριση στοιχείων έως τις 30 Απριλίου 2026.

Πληρώνονται οι αγορές φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογήθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2026, καθώς και οι αγορές καυσόξυλων και πέλετ που έγιναν από 1η Ιουνίου 2025 έως 15 Απριλίου 2026, με υποχρεωτική καταχώριση στοιχείων έως τις 30 Απριλίου 2026. Έως 31 Ιουλίου 2026: Καταβάλλεται επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, για κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο και δεν υπόκειται σε καμία παρακράτηση.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία ελέγχου, τις ενστάσεις και την επιβολή προστίμων σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.