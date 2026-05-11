Τα «κόκκινα δάνεια» αγροτών και Αγροτικών Συνεταιρισμών σε τροχιά διευθέτησης

Την επείγουσα ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τα «κόκκινα δάνεια» των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των αγροτών ανέδειξε για άλλη μια φορά στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, η ΕΘΕΑΣ.

Τα «κόκκινα δάνεια» και τα σοβαρά προβλήματα αγροτών και Αγροτικών Συνεταιρισμών απορρέουν από τις διαδικασίες διαχείρισης οφειλών, πλειστηριασμούς και ευθύνες των διοικήσεων των συνεταιριστικών οργανώσεων, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, αντιπροσωπεία της ΕΘΕΑΣ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Παύλο Σατολιά και με συμμετοχή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΑΣ, Χρήστου Γιαννακάκη, του Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ, Χρήστου Μάρκου και του Διευθυντή της ΚΕΟΣΟΕ, Παρασκευά Κορδοπάτη, παρουσία και του Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και μέλους του Δ.Σ. της ΚΕΟΣΟΕ, Μάρκου Καφούρου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε αρχικά το ζήτημα της ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου και ειδικά των εμπλεκομένων με τις υποθέσεις των Συνεταιρισμών σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ρύθμισης και «κουρέματος» οφειλών, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν απομείωση έως και 90% του ύψους των απαιτήσεων.

Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αντιμετώπισε θετικά τα ζητήματα που τέθηκαν αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3259/2004 στο σύνολο των συνεταιριστικών οργανώσεων, σύμφωνα με τις οποίες η απαίτηση του νέου διαχειριστή πιστώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής οφειλής, καθώς και με τον ορθό επαναϋπολογισμό κάθε απαίτησης.

Όπως επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους των συνεταιριστικών φορέων, σε αρκετές περιπτώσεις για τις οποίες αναζητείται τρόπος επίλυσης του προβλήματος των «κόκκινων δανείων», οι απαιτήσεις φέρονται να υπερβαίνουν πολλαπλάσια το αρχικό κεφάλαιο των οφειλών.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη ακύρωσης διαταγών πληρωμής, πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμών ακινήτων στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται βεβαίωση ελέγχου οφειλής ή βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τον διαχειριστή πιστώσεων για τη ρύθμιση των οφειλών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης σε περιπτώσεις συνέχισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και δεσμεύσεων λογαριασμών ακόμη και κατά τη διάρκεια των σχετικών διαπραγματεύσεων.

Η απαλλαγή των διοικήσεων Συνεταιρισμών από ευθύνες

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της απαλλαγής ευθυνών των μελών των διοικήσεων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, το οποίο τέθηκε μετ’ επιτάσεως προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Ο Κωστής Χατζηδάκης εξέφρασε την άποψη ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι πλέον ώριμο για οριστική επίλυση.

Οι εκπρόσωποι των συνεταιριστικών φορέων υπογράμμισαν την ανάγκη μόνιμης και σαφούς νομοθετικής ρύθμισης για την απαλλαγή ευθυνών διοικήσεων που δεν εμπλέκονται σε παράτυπες ή δόλιες πράξεις. Διευκρινίστηκε ότι το αίτημα αφορά τόσο τα μέλη διοικήσεων προηγούμενων περιόδων όσο και τα μέλη που προβλέπονται από το άρθρο 41 του Ν. 4673/2020, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, καθώς και λοιπά μέλη διοικήσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών και συνδεδεμένων εταιρειών που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

Τέλος, τέθηκε το θέμα της εξαγοράς παραγωγικών ακινήτων συνεταιρισμών που βρίσκονται υπό εκκαθάριση, με προτεραιότητα στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της ευρύτερης περιοχής. Όπως επισημάνθηκε, το συγκεκριμένο ζήτημα θα εξεταστεί περαιτέρω, καθώς απαιτείται τροποποίηση του πτωχευτικού κώδικα και, κατά συνέπεια, σύνθετη νομοθετική διαδικασία.