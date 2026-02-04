Eπιδότηση για σύνδεση κατοικιών με δίκτυο αποχέτευσης – Νέο πρόγραμμα 30 εκατ. ευρώ

Την προδημοσίευση της δράσης «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης», με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Συνοχής και συγκεκριμένα του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021 – 2027 «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», ανακοίνωσε ο υπουργός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Σταύρος Παπασταύρου.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός του ΥΠΕΝ σημείωσε ότι αφορά πολίτες σε οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων με ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, στους οποίους δεν έχει γίνει σύνδεση. Στο πλαίσιο της δράσης, ενισχύονται ιδιώτες για την τροποποίηση/προσαρμογή των υφιστάμενων αποχετεύσεων των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των κτιρίων τους, προκειμένου να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης.

Η πρωτοβουλία αφορά, αποκλειστικά, σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα), κατά την προδημοσίευση του προγράμματος, σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη και βρίσκονται σε κάποιον από τους επιλέξιμους οικισμούς του προγράμματος.

Ερωταπαντήσεις σχετικά με τη δραση

Τι επιδοτεί το Πρόγραμμα και ποιους αφορά;

Την δαπάνη του ιδιώτη για την τροποποίηση/προσαρμογή της υφιστάμενης αποχέτευσης του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του κτηρίου του προκειμένου να συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης. Αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα) σε κτήριο, κατά το έτος της Προδημοσίευσης του Προγράμματος.

Ποια κτήρια αφορά;

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που βρίσκονται σε κάποιον από τους επιλέξιμους οικισμούς του Προγράμματος, με υφιστάμενη αποχέτευση μη συνδεδεμένη στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο, ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων, που χρησιμοποιούνται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκύριων) σε επιλέξιμο κτήριο: αν η κύρια χρήση του υπό αίτηση κτηρίου γίνεται από έναν εκ των συγκύριων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που το ιδιοκατοικεί;

Όχι, δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε από τους συγκυρίους/συνιδιοκτήτες εφόσον έχει εξασφαλίσει την συναίνεση των υπολοίπων. Στην περίπτωση συγκυριότητας ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης δηλώνει υπεύθυνα ότι την έχει εξασφαλίσει. Σε περίπτωση πολυκατοικίας με Κανονισμό απαιτείται να υποβληθεί Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης.

Σε περιπτώσεις που κάποιος εκ των συγκύριων δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα ή είναι ανήλικος, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του και πώς πιστοποιείται αυτή;

Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του και αυτή θα δοθεί από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή το συμπαραστάτη, αναλόγως με την περίπτωση, όπως ορίζεται στο νόμο (Αστικός Κώδικας και Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), εφαρμοζόμενων των διατάξεων περί γονικής μέριμνας, επιτροπείας ανηλίκου και δικαστικής συμπαράστασης (στερητικής και επικουρικής).

Έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης αν κατέχω το 50% εμπράγματου δικαιώματος και κάνω χρήση του ακινήτου;

Ναι. Ως προς το ποσοστό συγκυριότητας, δεν υπάρχει περιορισμός για το ποιο ποσοστό ιδιοκτησίας θα πρέπει να έχει ο αιτών.

Έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης αν είμαι ενοικιαστής σε κτήριο;

Όχι, οι ενοικιαστές δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα.

Είμαι ωφελούμενος του Προγράμματος και παράλληλα προμηθευτής. Υπάρχει πρόβλημα επιλεξιμότητας;

Επιτρέπεται η ταυτόχρονη ιδιότητα του ωφελούμενου και του προμηθευτή στο πλαίσιο του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και οι γενικές φορολογικές υποχρεώσεις. Αυτό περιλαμβάνει την ορθή έκδοση παραστατικών με τον αναλογούντα ΦΠΑ, την έγκαιρη απόδοση του ΦΠΑ στο κράτος, την ακριβή καταχώριση των συναλλαγών στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς και την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, όπως η αυτοτιμολόγηση. Με την πλήρη συμμόρφωση στις προβλεπόμενες διατάξεις, δεν τίθεται ζήτημα επιλεξιμότητας.

Υπάρχουν Εισοδηματικά κριτήρια;

Όχι, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.

Υπό κατασκευή ή ημιτελή κτήρια εντάσσονται στο Πρόγραμμα;

Ημιτελή ή υπό κατασκευή κτήρια δεν είναι επιλέξιμα για το Πρόγραμμα. Όταν το Πρόγραμμα αναφέρεται σε «κτήρια», νοούνται τα αποπερατωμένα που ήδη διαθέτουν εσωτερικό σύστημα αποχέτευσης (βόθρο, κλπ.).

Ποσά και Πληρωμή Επιδότησης

Το τελικό ποσό επιδότησης είναι εφάπαξ, κατ’ αποκοπή ποσό, και καθορίζεται βάσει των υποβληθέντων νόμιμων παραστατικών που έχουν εκδοθεί για την υλοποίηση της σύνδεσης (εργασίες και εξοπλισμός/υλικά), με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 850 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται επιπλέον κατά 250,00€ εάν απαιτείται αντλία.

Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. Στην περίπτωση νησιωτικών περιοχών το ποσό προσαυξάνεται κατά 200 ευρώ. Το μέγιστο ποσό της επιδότησης ανά σύνδεση είναι:

Μέγιστο ποσό επιδότησης πλην νήσων (ηπειρωτική χώρα):

Σύνδεση χωρίς αντλία: 850 ευρώ Σύνδεση με αντλία: 1.100 ευρώ

Μέγιστο ποσό επιδότησης νησιωτικής χώρας

Σύνδεση χωρίς αντλία: 1.050 ευρώ Σύνδεση με αντλία: 1.300 ευρώ

Μπορώ να επιδοτηθώ για αντλία εάν δεν την δηλώσω εξαρχής στην αίτηση μου;

Η επιδότηση αντλίας δεν είναι δυνατή αν δεν έχει εξαρχής δηλωθεί στην αίτηση του ενδιαφερόμενου ακόμη και στην περίπτωση που τα νόμιμα τελικά παραστατικά συνολικά δεν ξεπερνούν το μέγιστο ποσό των 850 ευρώ ή των 1.100 ευρώ κατά περίπτωση.

Για ποιες συνδέσεις δεν δικαιούται κάποιος επιδότηση;

Για συνδέσεις οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί πριν τη Δημοσίευση του Προγράμματος (βλέπε ερώτηση Β.4) και πριν την ημερομηνία έγκρισης της σύνδεσης από τον αρμόδιο Φορέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Πότε δεν δικαιούμαι επιδότηση από το Πρόγραμμα;

Όταν οι δαπάνες των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, ή μέρος αυτών, έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν ενίσχυση από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό.

Πότε θα πρέπει να έχουν γίνει οι δαπάνες προκειμένου να δικαιούται κάποιος την επιδότηση;

Για να δικαιούται κάποιος επιδότηση θα πρέπει οι δαπάνες σύνδεσης να έχουν γίνει μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος η οποία είναι η ημερομηνία Δημοσίευσης της Πρόσκλησης του Προγράμματος σε ΦΕΚ. Αυτό αποδεικνύεται από την ημερομηνία έκδοσης των νόμιμων παραστατικών της σύνδεσης (σχετική απόδειξη ή/και τιμολόγιο).

Πως θα γίνεται η καταβολή της Επιδότησης;

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση και εκδοθούν τα νόμιμα παραστατικά ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης συμπληρώνει, στην πλατφόρμα του Προγράμματος, την «Δήλωση Ωφελούμενου ολοκλήρωσης σύνδεσης και καταβολής της Επιδότησης», τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του και επισυνάπτει σαρωμένα τα νόμιμα παραστατικά. Η επιδότηση πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης, μετά τον έλεγχο ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της σύνδεσης.

Θα πρέπει να δώσω από τώρα χρήματα και θα μπορώ να τα λάβω από το Πρόγραμμα μετά;

Ναι. Για να λάβετε τα χρήματα από το Πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί τα νόμιμα παραστατικά για την υλοποίηση της σύνδεσης και να υποβληθούν στην πλατφόρμα του Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα να λάβετε τα κίνητρα του Προγράμματος, θα αποκτήσετε μόνον από τη στιγμή που η αίτηση σας θα υπαχθεί στο Πρόγραμμα και μετά. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και τον έλεγχο της ολοκλήρωσης της σύνδεσης, ο αιτών θα λάβει τα χρήματα, με την προσκόμιση της Απόδειξης ή του Τιμολογίου που εκδόθηκε για την υλοποίηση της σύνδεσης.

Υπάρχει πρόβλημα εάν τελικά φέρω παραστατικά δαπανών με διαφορετική τιμή από αυτή που είχε συμπληρωθεί στην αίτησή μου και που είχε υπαχθεί;

Όχι. Σε περίπτωση που το ποσό που δηλώνεται είναι μικρότερο από το μέγιστο ποσό επιδότησης, καταβάλλεται το ποσό που δηλώνεται.

Στην περίπτωση που το ποσό που δηλώνεται είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο ποσό της κατηγορίας επιδότησης καταβάλλεται το μέγιστο ποσό της κατηγορίας στην οποία ανήκει το έργο.

Είναι απαραίτητο να επισυναφθούν ηλεκτρονικά στην αίτηση παραστατικά δαπανών;

Ναι. Το κόστος της σύνδεσης συνολικά (εργασία και υλικά/εξοπλισμός) καταχωρείται σε σχετικό πεδίο κατά την υποβολή της Δήλωσης Ωφελούμενου ολοκλήρωσης σύνδεσης και καταβολής της Επιδότησης με παράλληλη επισύναψη των παραστατικών. Εφόσον ελεγχθεί η ολοκλήρωση του έργου, η αναλογούσα δημόσια επιδότηση πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης.