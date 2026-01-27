Επικαιροποίηση ΚΑΔ πριν τις φορολογικές δηλώσεις: Οι λογιστές προειδοποιούν για λάθη, καθυστερήσεις και επιπτώσεις

Η προγραμματισμένη επικαιροποίηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στο πλαίσιο της πλήρους προσαρμογής με τα αναθεωρημένα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα τόσο στα στοιχεία όσο και στις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με προειδοποιήσεις λογιστών.

Όπως τονίζει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ), πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή στα μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία επηρεάζει άμεσα τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα κάθε επιχείρησης. Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η χρονική συγκυρία, καθώς η διαδικασία συμπίπτει με την περίοδο προετοιμασίας και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία ξεκινά στις 16 Μαρτίου. Βάσει του σχεδιασμού, τον Μάρτιο του 2026 θα πραγματοποιηθεί αναθεώρηση των ΚΑΔ για περίπου 1,9 εκατομμύρια επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Αν και η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων ΚΑΔ 2008, οι οποίοι τηρούνται στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ, με τους νέους ΚΑΔ 2025, θα γίνει αυτόματα από τη Φορολογική Διοίκηση, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αναταραχής από τυχόν λάθη τα οποία καλούνται να διορθώσουν οι φορολογούμενοι.

Μπορεί επαγγελματίες και επιχειρήσεις να μην εμπλέκονται στη διαδικασία αντιστοίχισης των ΚΑΔ, ωστόσο οι λογιστές εκτιμούν ότι μπορεί να προκληθεί αλαλούμ λίγο πριν από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (έναρξη στις 16 Μαρτίου).

Σημειώνουν ότι η επικαιροποίηση των ΚΑΔ συνιστά ουσιώδη μεταβολή στα μητρώα της ΑΑΔΕ και επηρεάζει άμεσα τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα της επιχείρησης, αποκτώντας, μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που πραγματοποιείται εντός του Μαρτίου, χρονικά κοντά στην προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Τονίζουν ακόμα ότι:

Από λογιστικής και φοροτεχνικής άποψης, η επικαιροποίηση ΚΑΔ ενδέχεται να δημιουργήσει ασυνέχειες μεταξύ των δηλωμένων δραστηριοτήτων και των ήδη καταχωρημένων οικονομικών δεδομένων της χρήσης που κλείνει . Σε περιπτώσεις όπου προστίθενται ή τροποποιούνται ΚΑΔ, απαιτείται έλεγχος για το αν τα έσοδα και τα έξοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου αντιστοιχούν στους δηλωμένους κωδικούς, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αναμορφώσεων ή διορθώσεων.

Η επικαιροποίηση εντός Μαρτίου μπορεί να επηρεάσει τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ν, καθώς οι ΚΑΔ αποτελούν βασικό στοιχείο ταξινόμησης της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων . Τυχόν μεταβολές απαιτούν αυξημένη προσοχή ώστε να μην προκύψουν ασυμφωνίες με τα στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλες πλατφόρμες (myDATA, δηλώσεις ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι) αρνητική επίπτωση μπορεί να υπάρξει και σε επίπεδο εργατοασφαλιστικών θεμάτων (ένταξη σε κάρτα εργασίας) φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών ή επιδοτήσεων, εφόσον η αλλαγή ΚΑΔ μεταβάλλει το κύριο αντικείμενο της επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιχείρηση ενδέχεται να θεωρηθεί ότι δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε συγκεκριμένα καθεστώτα.

Η χρονική συγκυρία αυξάνει τον φόρτο εργασίας των λογιστικών γραφείων, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο λαθών ή καθυστερήσεων , ειδικά όταν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες στο μητρώο λίγο πριν την έναρξη των δηλώσεων.

Συμπερασματικά, η επικαιροποίηση των ΚΑΔ τον Μάρτιο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και απόλυτο συντονισμό με τον λογιστή, καθώς η κρίσιμη αυτή χρονική συγκυρία ενέχει αυξημένους φοροτεχνικούς κινδύνους για τις επερχόμενες δηλώσεις.

Η διαδικασία

Όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Φορολογική Διοίκηση:

Η ΑΑΔΕ προβαίνει σε αυτόματη ενημέρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όλων των επιχειρήσεων, βάσει του εγκεκριμένου πίνακα αντιστοίχισης. Οι νέοι ΚΑΔ καταχωρούνται συστημικά στο Μητρώο της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον φορολογούμενο. Οι ισχύοντες ΚΑΔ την 1η Μαρτίου θα αντιστοιχιστούν σε έναν νέο κωδικό που θα ξεκινάει από το ψηφίο 8 και θα έχει μήκος 5 ψηφία. Οι ΚΑΔ 1997 που δεν αντικαταστάθηκαν σε ΚΑΔ 2008, θα αντικατασταθούν με ορισμένο ειδικό ΚΑΔ. Η διαδικασία της αυτόματης ενημέρωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) αυτόματη αντικατάσταση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους αντίστοιχους νέους, β) κοινοποίηση στον φορολογούμενο με σχετικό μήνυμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αντιστοίχισης και γ) διόρθωση οποιασδήποτε καταχώρισης/μεταβολής/αφαίρεσης (διακοπής) ΚΑΔ, από τον φορολογούμενο Σε περιπτώσεις όπου μια υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ, η ΑΑΔΕ ορίζει έναν εξ αυτών ως κύριο ΚΑΔ και καταχωρεί τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες, εφόσον προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης με κεντρική διαδικασία, κατόπιν ειδοποίησης του φορολογούμενου θα υποβάλλεται αίτημα μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου» έως την 1 Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου. Κατά την ψηφιακή υποβολή θα πρέπει να επισυνάπτεται η σχετική δήλωση Μητρώου (έντυπο Δ211), καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.