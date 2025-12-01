Επιστροφή ενοικίου: Δεν ξεπερνούν το 1% οι δηλώσεις που έχουν λάθος στο ποσό του ενοικίου

Κάτω από το 1% των δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου εκτιμάται ότι δήλωσε λάθος ποσό ενοικίου στη φετινή φορολογική δήλωση, σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, παρά τον θόρυβο που προκάλεσαν τα πολύ χαμηλά ποσά ενίσχυσης στους λογαριασμούς πολλών ενοικιαστών.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι περίπου 9.000 φορολογούμενοι είχαν συμπληρώσει στις φορολογικές δηλώσεις στον κωδικό της ετήσιας δαπάνης το μηνιαίο μίσθωμα, με αποτέλεσμα το σύστημα να υπολογίσει ως ενίσχυση το ένα δωδέκατο του μηνιαίου ποσού ενοικίου, δηλαδή ενισχύσεις της τάξης των 20 ή 30 ευρώ. Τα στοιχεία εκκαθάρισης δείχνουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου, περίπου 78,5%, έλαβε ενίσχυση άνω των 100 ευρώ, μέχρι και 1.500 ευρώ ετησίως, ενώ μόλις το 3,9% έλαβε ποσά έως 30 ευρώ και ένα 17,6% έλαβε ενίσχυση από 30 έως 100 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, σημαντικό μέρος όσων είδαν χαμηλά ποσά δεν είχε λάθος δήλωση, αλλά είτε μοιραζόταν το ενοίκιο με συνμισθωτές είτε είχε μισθώσει κατοικία μόνο για μερικούς μήνες μέσα στο 2024, οπότε και το 1/12 της ετήσιας δαπάνης –στο οποίο βασίζεται η ενίσχυση– βγαίνει αντικειμενικά χαμηλό.

Η φορολογική διοίκηση αποδίδει μεγάλο μέρος της σύγχυσης στο γεγονός ότι πολλοί ενοικιαστές δεν είχαν συνειδητοποιήσει πως στο έντυπο Ε1 δηλώνονται ετήσια ποσά και όχι το μηνιαίο μίσθωμα, αλλά και στην ελλιπή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η προσαύξηση για τα εξαρτώμενα παιδιά. Η σχετική υπουργική απόφαση προβλέπει ότι η ενίσχυση ισούται με το ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης, με ανώτατο όριο 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς όμως το τελικό ποσό να υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης.

Πέρα από τις εσφαλμένες δηλώσεις, η ΑΑΔΕ εντόπισε τρεις ακόμα βασικές κατηγορίες προβλημάτων: περιπτώσεις μίσθωσης μικρής διάρκειας μέσα στο 2024, μοιρασμένα ενοίκια με περισσότερους αντισυμβαλλόμενους στο μισθωτήριο και περιπτώσεις όπου δεν είχε δηλωθεί ή είχε δηλωθεί λάθος IBAN, με αποτέλεσμα η πληρωμή να μπλοκάρει. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως φοιτητικές κατοικίες με ιδιαιτερότητες ή ασυμφωνίες στα περιουσιακά κριτήρια, δίνεται η δυνατότητα εξέτασης μέσω αποστολής δικαιολογητικών στο myAADE, στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου».

Για να διορθωθούν τα λάθη, το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανοίξει εκ νέου τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Όσοι διορθώσουν την ετήσια δαπάνη ενοικίου μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου θα δουν τη διαφορά στους λογαριασμούς τους έως το τέλος του έτους, ενώ οι τροποποιητικές που θα υποβληθούν από τις 13 έως τις 30 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων. Οι ίδιες πηγές της ΑΑΔΕ υπογραμμίζουν ότι η διαδικασία αυτή στοχεύει να αποκαταστήσει αδικίες και τεχνικά λάθη, χωρίς όμως να αναιρεί το βασικό σχεδιασμό του μέτρου, που συνδέει την ενίσχυση αποκλειστικά με το δηλωμένο ετήσιο ενοίκιο και τα πραγματικά στοιχεία των μισθώσεων.